便利店員用紙包飲品做出激真《龍珠》神龍　網民：被耽誤的藝術家

正所謂高手在民間，有些人總能就地取材做出藝術品。台灣有網民分享，新北市一家便利店內竟有店員用商品做出經典日本漫畫《龍珠》中的神龍，而且所用的全都是紙包飲品，還搭出一個天下第一武道會的畫面，簡直是被便利店工作耽誤的藝術家，讓許多粉絲大呼想去朝聖許個願。

台灣有便利店員做出一條《龍珠》中的神龍。（fb群組「爆廢公社」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

樓主在fb群組「爆廢公社」發文，說「在小7修練就可以召喚神龍出來」，從照片所見，場景是用紙包飲品拼了一個《龍珠》中個天下第一武道會擂台，而中間就是同樣是紙包包裝紙模樣做出的一條神龍，尾巴上用了棉花做雲，為神龍做出一副騰雲駕霧的模樣，非常有氣勢，樓主更稱店員是被「小7耽誤的美術設計」。

神龍是《龍珠》角色，只要集齊７顆龍珠就能召喚，可以許願。（《龍珠》劇照）

網民和《龍珠》粉絲看完後紛紛說要去朝聖，模仿一下集齊7顆龍珠可召喚神龍許願的情節及打卡，有網民就指出這家店是在新北市的永和文化路的便利店。台媒了解後發現，神龍的身體是用冷機的冷氣排氣管做材料，再貼上鋁紙的包裝，整個場景花了一星期完成，創作者本身對美術甚有興趣。

網民笑言看到畫面後會不自覺在腦中響起《龍珠》的主題曲，又提醒僱主，這名員工「必須加薪啊」。亦有網民貼出去年的圖片，表示去年該店已曾以紙包飲品拼成日本人氣景點「雷門」。

有網民貼出去年的圖片，表示去年該店已曾以紙包飲品拼成日本人氣景點「雷門」。（fb群組「爆廢公社」圖片）

+ 2