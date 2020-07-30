台男沙灘玩水遭異物「夾腳」流血　真實身份嚇壞網民：小心截肢

正值暑假期間，不少人會為了消暑，選擇到海邊戲水遊玩。但近日有位台灣網友分享，自己在高雄西子灣海水浴場的沙灘玩水，卻在踏浪時突然發現有東西在左腳底夾了一下，雖然傷口不大卻血流不止，只好馬上至附近醫院包紮。

原PO在28日於「Dcard閒聊版」發文分享，因下午四點天氣很好，便到西子灣曬曬太陽、泡泡海水，卻突然有東西刺進左腳底並夾了一口，讓原PO瞬間衝回沙灘，後來發現雖然傷口不大，但當下卻血流不止，只好忍痛往海軍總醫院掛急診，醫生則表示像是被尖銳的東西刺到，不像被咬。但原PO則回憶「當下的感覺，就像是被一隻大螯刺進去夾到肉尻起來的感覺」。

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此文一出，便收到百則留言回覆，網友們紛紛講述自身經歷表示「小心海洋弧菌，會截肢，我都不敢脫鞋子」、「我男友之前去海邊也是脫鞋跑在沙灘上，然後跳到礁岩上⋯流的血跟你差不多一樣多，後續一定要做好清創，小沙子肉眼都看不到，就算痛到炸，也一定要把傷口翻開來把沙子全部清出來」、「我之前也是赤腳踩海灘，結果貝殼插進我的腳底，我把它拔下來，結果發現沒有流血，學長姐都非常驚恐的看著我」。

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但也有部分網友建議，下海玩水並不適合穿鞋子，「可以買樂透了，但是你下水穿拖鞋反而危險，不利行走，要是為了撿拖鞋反而危險」、「咦…可是穿拖鞋下水不是很容易被浪沖掉」。

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