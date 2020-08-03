香港製Level 2「傳恩口罩」抗疫價$119/60個　限量1000盒

撰文：向樂高
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新冠肺炎疫情持續，不少市民仍然需要購買口罩。傳恩合作社的香港製 「Grace Mask 傳恩口罩」以特價119元60個發售，限量1000盒，市民現可以在他們的網站訂購。
成人口罩60片由原來的150元減至119元。（傳恩合作社 fb圖片）
傳恩合作社在facebook公布以抗疫價出售Level 2 「Grace Mask 傳恩口罩」成人或中童口罩，60片裝的成人及中童口罩由原價150元減至119元；30片獨立包裝的成人口罩由98元減至85元；中童口罩則由108元30片減至98元。傳恩合作社指有現貨，可在網站訂購，買滿340元包運費。
「Grace Mask 傳恩口罩」口罩詳情：
成人口罩
尺寸: 175mm x 95mm
ASTM F2100-11 Level 2
細菌過濾率 (B.F.E) >99%
微粒過濾率 (P.F.E) >99%
三層保護設計
抗水面層及底層
採用低過敏性材料
簡易舒適掛耳設計
中童口罩
尺寸: 145mm x 95mm
ASTM F2100-11 Level 2
細菌過濾率 (B.F.E) >99%
微粒過濾率 (P.F.E) >99%
三層保護設計
抗水面層及底層
採用低過敏性材料
簡易舒適掛耳設計
有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。
如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。
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