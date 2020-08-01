HKTVmall口罩終以獨立現貨開賣！　售$65/30個　不可門市自取

HKTV mall自家口罩一直難求，不少買家經過多輪抽籤亦沒被抽中，之前亦只是以套裝發售，需要連同其他防疫用品一併購買，令買家卻步。HKTV mall今次終於以原價65元30個單獨於官網發售，BFE、PFE及VFE均逾98%。

HKTV Mall口罩終於有得買。（fb圖片）

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記者今早10時前進入HKTV mall網站，自家製口罩仍然有現貨出售。是次售賣的口罩套裝為3盒10個裝，售65元一套，規格達Level 2，每人限購一套，惟網站列明不提供門市自取，表示買家或需額外付運費。

按圖即睇HKTVmall口罩開箱情況

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HKTV mall口罩詳情：

發售時間：即時起，售完即止

地點：HKTV mall網店

數量：1盒 (10片) x 3，每人限購一套

產地：香港

規格：BFE、PFE、VFE≧98%

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。 如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

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