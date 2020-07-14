百頁豆腐全是油？「偽豆腐」暗藏減肥陷阱　熱量等於波蘿包

日常中看似低熱量的食物其實藏著陷阱，有台灣網友在「批踢踢實業坊」上詢問百頁豆腐到底騙了多少人，因為他在跟朋友聊天時，發現很多人都以為百頁豆腐是豆製品，以為是健康且低熱量的食物，原PO告知朋友真相後，朋友才恍然大悟，網友看完也表示「跟波蘿包一樣」。

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原PO解釋，他今天跟朋友聊天時講到百頁豆腐，「原來還是很多人以為百頁豆腐是豆製品，以為它很健康熱量很低，我說它幾乎整塊都是油，他們才表示震驚，到底還有多少人被百頁豆腐欺騙？」

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根據報導，百頁豆腐的成分有大豆蛋白、油脂、澱粉、蛋白粉、調味料，是以「還原豆漿」製成的豆腐，為了創造百頁豆腐的特殊口感，它的油脂含量較高，加上裡面多孔，因此較容易吸收高鹽、高鈉的湯汁，民眾常常在不知不覺中吃下一塊高熱量的百頁豆腐。

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網友看完也回應「一半都是油，知道後完全不敢吃」、「以前還有把百頁豆腐當冰淇淋吃，避免熱量太高的」、「新聞超常講的阿，不過真的好吃」、「百頁好入味，要做啥都OK」、「感謝這篇讓我長知識」、「難怪口感吃起來很不像豆類」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】