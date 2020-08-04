干擾器令遊戲機瘋狂吐幣轉售　8日賺9000元　四川蠱惑叔侄被捕

四川省德陽市一對叔侄為賺快錢，在網上購入電子干擾器，然後到機舖令遊戲機自動吐出代幣再以低價轉售圖利，短短8日便賺了9000元人民幣；警方上月5日拘捕二人，目前案件仍在調查中。

警方在7月初接獲當地一間機舖的管理人員舉報指場內遊戲機近日經常出幣異常，部分機器內的代幣大量減少，但前往櫃檯買代幣的人不多，而場內顧客數量卻未見減少，因此懷疑有人對遊戲機做了手腳。

警方翻查閉路電視，發現有兩名男子近日經常到機舖，每次打機的動作都非常奇怪。片段中，一名男子拿着代幣到遊戲機前坐下，先是明顯側身，將右腿伸至出幣口，大腿則緊貼遊戲機，並到處張望，顯得十分緊張警惕；他隨後伸手入左邊褲袋，此時遊戲機竟忽然不停大量吐幣，他迅速取出代幣轉身往另一部遊戲機重施故技。機舖負責人其後發現，凡是該兩名男子玩過的遊戲機，不論輸贏均會吐出大量代幣。

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每次都將大腿貼近機身

警方鎖定疑犯後派員到機舖埋伏，7月5日兩名有關男子再次出現，警員在旁觀察到二人褲袋內都裝着長條狀物體，每次打機都會將大腿貼近機身，伸手入褲袋按數下，遊戲機便隨即吐出代幣，然後二人佯裝成場內銷售員，主動向其他機迷兜售，將代幣以低價轉手。

警員當場將兩人拘捕，並在他們身上搜出兩部電子干擾器，經調查證實二人分別是38歲的倪某及30歲的林某，是叔侄關係，曾有賭博與吸毒搶劫前科。他們供稱因為缺錢才相約作案，本以為神不知鬼不覺，豈料發財夢幾天時間就破滅了。