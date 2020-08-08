台客人俾錢態度差「硬幣掉水溝」轉頭就走　路過伯伯補上貼心舉動

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現在外送平台普及度高，讓許多人選擇把外送員當做職業。但有一名台灣女外送員表示，近日她接了一張單等有點久，結果來取餐的是一名目測約8至10歲的妹妹，付錢時的態度也很差，竟直接用甩的，結果不小心讓1元銅板台幣滾到水溝內，而旁邊陌生阿伯目睹整個過程，上前替外送員抱不平，讓原PO欣慰道「心情頓時好多了」。

原PO於5日在「UberEATS台灣」的Facebook社團中發文，表示妹妹讓1元銅板台幣滾到水溝內，一句對不起也沒有，就連接過餐點也是一句謝謝都沒有。原PO也說明「雖然怒火中燒，但想想還是快點去接下一單」。殊不知旁邊阿北（阿伯）目睹一切，便碎念道，「小女孩真沒家教，父母都沒在教，對不起、謝謝都不會」，並貼心表示「來啦！一塊我補給妳，不要貼錢」。

現在外送平台普及度高，讓許多人選擇把外送員當做職業。（Uber Eats網頁圖片）

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此文一出，便讓許多外送員深有同感，紛紛表示...（點擊下圖看清外送員分享及留言！）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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