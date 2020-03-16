你放的屁健康嗎？分析6種放屁類型及原因　響屁不臭有科學根據

我們都知道放屁（Farting）是身體發出的健康警訊，放出來的氣有時很臭，有時卻沒味道，這通常都跟飲食習慣和身體狀況有很密切的關係，好比說，當對某些食物產生過敏或不耐，身體就會呈現脹氣、噁心等症狀。所以，了解自己的放屁狀態很重要，才能做出對應的改善，以下舉出6種放屁類型，提供給大家檢視，溫馨提醒，千萬不要憋屁不放，只有把氣排出來，才能避免腸胃及腹部不舒服，維持身體的健康。

有些響屁不臭有科學根據，但不代表所有響屁都不臭。（VCG）

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響屁不臭有科學根據？分析6種放屁類型及原因（點圖放大▼▼▼）

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括約肌縮愈緊 放屁聲愈響亮

關於放屁大聲或小聲，還有一種說法解釋，當肛門括約肌（Sphincter）縮得愈緊，且屁股所排出氣的速度愈快，其聲量就會愈大，音調也會愈高，因此跟臭不臭完全沒有關係。此外，有些人喜歡聞自己的屁，這一點都不奇怪，從某種層面來說，因為是自己的屁，所以能給予我們熟悉的感覺，但如果您喜歡聞別人的屁，那又是另一回事了。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：響屁就不會臭嗎？6種放屁類型和原因】