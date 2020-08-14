MEDEIS彩色口罩一盒5隻色　三防達Level 2　莎莎Sasa門市網站同售

【口罩供應 / 莎莎MEDEIS】市面上愈來愈多彩色口罩推出，但工業風格又見過未？Sasa莎莎今日（14日）將發售全新彩色系列MEDEIS三層醫療口罩，一盒已經有齊5種顏色，可配襯每日的衣着打扮。另外下周四（20日）亦會開售市面較少看見的「URBAN色系列」，有齊5款深色工業風口罩選擇。

↓↓↓莎莎發售的色彩系列↓↓↓

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是次發售的MEDEIS全新JOYFUL系列口罩，於SGS國際檢測顯示BFE、 PFE逾99%，VFE逾97%，並通過美國ASTM F2100 Level 2及歐盟EN 14683：2019 Type IIR測試。兩個系列的售價同為158元50個，購買2盒或以上享九折，於莎莎各門市及網店同步發售。產品不設派籌，貨品有限，先到先得，售完即止，每人每款產品限購2盒。

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📌MEDEIS彩色口罩資料📌

MEDEIS三層扁耳繩外科醫療口罩JOYFUL/URBAN（50個裝）

售價:$158/盒

2盒或以上享有9折

✔ISO13485醫療工廠系統管理證書

✔SGS國際檢測結果BFE. PFE≥99%，VFE≥97%

✔ASTM F2100 Level 2

✔EN 14683：2019 Type IIR

✔6mm扁耳繩，無束縛感覺

✔尺寸: 175mm x 95mm

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