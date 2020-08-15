老公要求曾確診外父搬走免惹子女　港媽陷兩難：講唔出口要阿爸搬

新冠肺炎第3波疫情反覆，不少個案源頭未明，患者康復後身體會有抗體，相信不會感染他人，但不少巿民仍對康復者有所顧慮。有港媽發文求救，指同住的父親早前疑於工作地點確診，現正住院治療，丈夫擔心外父康復後也有「復陽」的風險，打算要求他康復後搬走，以免有機會感染子女。港媽聞言陷入兩難，一方面明白丈夫擔心子女，另一方面卻認為開聲要求父親搬走過於無情，直言「講唔出口」。

港媽指丈夫要求其近日確診的父親出院後搬走，令她陷入兩難。示意圖。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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該名港媽早前於香港討論區發文大呻，指父親一向與她一家及外傭同住，至約2星期前確診感染新冠肺炎，「估計他是在工作地點上感染的，加上他本身平時都已不太注意衛生的」。

丈夫得知外父確診後即提醒，患者痊癒後仍有機會「復陽」，即康復後病毒檢測再呈陽性，以「為免一旦復陽會感染小朋友」為由，要求外父「搬回已分開了的阿媽家住一年」。面對丈夫的要求，港媽感到非常苦惱，不禁問：「我老公的要求有道理嗎？」

陷入兩難的港媽說，明白丈夫的要求不無道理，「老公為小朋友提出這樣的要求又唔可以話佢錯」，但情感上卻認為趕走父親的舉動太過無情，「其實我講唔出口要阿爸搬，佢咁大年紀都仲工作，都是為了幫補屋企賺多點錢」，不知如何是好，只能發文求教。

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網民看過帖文均認為，能夠理解港媽丈夫的憂慮，惟提出要外父搬走的解決方法並不理想，「佢搬去同你阿媽住，等你阿媽瀨嘢中招？不如夾錢俾佢去酒店住一個月先，好快全民檢測，冇事再回來」、「街上面有好多肺炎康復者如常工作及外出活動，問下你先生是否須要搬去一個無人地區居住」。

有人甚至認為，港媽的丈夫只是以確診作為藉口，實則不想與外父同住，「樓主老公擺明係想趕走外父啦，驚復陽咪安排出院嘅外父住酒店，14日乜都夠啦」、「到時小朋友會明白，成人後會趕你哋出門霸咗間屋，跟手同看更講你哋有病，唔好放你地入大門，身教就係如此」。

港大感染及傳染病中心總監何栢良醫生指，未能確定復陽者不會「人傳人」，建議出院者做好預防措施。（資料圖片）

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良醫生曾經提醒，指復陽者病毒基因未必完整，但不能確定不會「人傳人」，認為社會不應低估風險，即使傳染性低，出院者亦須採取預防措施，如避免與他人用膳。

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