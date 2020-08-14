港鐵14車站設口罩售賣機　售港產愛的家及屈臣氏口罩｜附車站名單

【MTR港鐵口罩機】新冠肺炎疫情持續，市民對口罩需求有增無減。繼九巴公司於多個轉車站設置口罩販賣機後，現在連港鐵車站都有口罩買！港鐵公司今日（14日）公布，為了方便有需要的市民購買口罩，正陸續於14個車站增設口罩自動售賣機，當中九龍塘站及調景嶺站已投入服務。

港鐵宣布，正陸續於14個車站增設口罩自動售賣機，當中九龍塘站及調景嶺站已投入服務。（港鐵FB圖片）

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港鐵公司在facebook公布消息，口罩自動售賣機將發售香港品牌愛的家Family Mask口罩及屈臣氏口罩，售價及款式則未有詳細資訊。

14個港鐵車站口罩自動售賣機地點：

九龍塘站、沙田站、大學站、沙田圍站、石門站、大水坑站、第一城站、紅磡站、尖東站、天水圍站、將軍澳站、調景嶺站、寶琳站、西營盤站

《香港01》曾邀請化學博士K Kwong檢測兩款愛的家口罩，雖然不知港鐵口罩售賣機發售是哪款口罩，但以下的評分及規格可供參考↓↓↓

K Kwong香港口罩點評 愛的家Family Mask成人、兒童口罩質素如何

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九巴早前亦增設自家製口罩銷售點，詳細地點如下 ↓↓↓

九巴自設口罩廠生產的口罩，每包 10 個售 $20。（資料圖片）

九巴口罩詳情： - 三層外科成人口罩 - 一包10個，售價每包$20 - 17.5厘米 X 9.5厘米 - 細菌過濾效率（BFE）及微粒子過濾效果（PFE）達至少95% - 過濾層採用MBPP白色熔噴無紡布 - 三層物料有效阻隔飛沫和細菌 - 不含人造玻璃纖維及合成乳膠 - 符合ISO14644-1 Class 8 的十萬級潔淨無塵車間所生產 - 香港製造

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