林子祥唱yuu宣傳歌超洗腦　網民：聽到人都癲　盤點8首洗腦廣告歌

【《我愛仔》／ yuu／林子祥阿Lam】牛奶公司集團近日推出獎賞計劃「yuu」，除了計劃推出的優惠惹來討論，由歌手林子祥所唱、改編自其名曲《我愛你》的宣傳歌亦成為焦點。有網民在討論區發文，指覺得店內播放的歌聲成為洗腦噪音，無時無刻都在腦海中響起，亦有人表示佩服在該集團旗下員工，皆因上班時「日日Loop（重覆）住，人都癲！」

牛奶公司集團近日推出獎賞計劃「yuu」，由歌手林子祥唱出的宣傳歌被指非常洗腦。（facebook專頁「yuu Rewards Club」短片截圖）

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網民「快D啦牛牛」在連登討論區上以「林子祥嗰啲真係噪音嚟」為題發文，問「80年代啲人係咩構造」，又質疑為什麼林子祥會成為當時的當紅歌手。相信樓主會覺得如此煩惱，是因為牛奶公司推出yuu之後，旗下店舖包括惠康超巿及萬寧等，都不斷播放由林子祥唱出的宣傳歌曲，節奏及歌詞都相當入腦，如果在店內逗留上一段時間就會變成洗腦，離開後腦海依然會「播」着宣傳歌。

樓主帖文一出，即引來大批網民和應指歌曲洗腦，但亦有人為林子祥平反：

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