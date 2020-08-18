颱風襲港掛8號？教你查颱風強度　天文台拆解護港「力場」真身

【打風 / 颱風】天文台表示，熱帶風暴海高斯將會增強，天文台更預料海高斯會在今晚至明早於香港西南約200公里內掠過！究竟今次颱風強度如何？會否懸掛8號風球？香港原來真的有「力場」保護？看看本文就知道了。

（天文台）

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又到8月打風季節，熱帶氣旋逼近，1號戒備信號現正生效，天氣亦轉差。天文台表示，熱帶風暴海高斯外圍雨帶正影響廣東沿岸，按照現時預測，海高斯會稍為增強，並在今晚（8月18日）至明早（8月19日）於香港西南約200公里內掠過。

天文台預料，本港風勢會在今日下午較後時間逐漸增強，海面會有大浪及湧浪。天文台會在下午2時至4時考慮發出3號強風信號。

連續9天驟雨雷暴

受海高斯影響，廣東沿岸今明兩日會有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大。天文台預計，本港未來9天都會有驟雨雷暴，氣溫則跌至最低26度。

未來九天天氣詳情如下 ▼▼▼

電腦/手機App check颱風強度 + 落雨閃電即時通知教學

在香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

查颱風強度 + 落雨閃電通知設定教學 ▼▼▼

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至於會否懸掛八號風球甚至十號風球，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下 ▼▼▼

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「李氏力場」真身 ▼▼▼

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逼港颱風減弱與台灣、呂宋島關係 ▼▼▼

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