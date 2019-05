【愛狗人士注意】手腕纏或用指勾都是錯　唔識握狗繩隨時骨折

遛狗看似輕鬆平常,但其實也有技巧,方法出錯更可能隨時受傷。英國皇家康沃爾醫院(Royal Cornwall Hospitals)指出,每年平均收到30宗因用狗繩導致手部受傷的個案,諸如扭傷、手指脱臼甚至骨折等;英國手部外科學會(British Society for Surgery of the Hand)的專家亦謂,估計全國起碼有上千名狗主因此而受傷。