【愛狗人士注意】手腕纏或用指勾都是錯　唔識握狗繩隨時骨折

遛狗看似輕鬆平常，但其實也有技巧，方法出錯更可能隨時受傷。英國皇家康沃爾醫院（Royal Cornwall Hospitals）指出，每年平均收到30宗因用狗繩導致手部受傷的個案，諸如扭傷、手指脱臼甚至骨折等；英國手部外科學會（British Society for Surgery of the Hand）的專家亦謂，估計全國起碼有上千名狗主因此而受傷。

來自康沃爾的65歲女狗主蒂斯代爾（Jillian Tisdale）養有兩隻黑毛尋回犬，有次遛狗期間愛犬被其他狗隻吸引，一股勁地跑過去，結果扯傷了她的手指導致劇痛，經醫生診斷，證實她的右手中指及食指撕裂和脫臼；蒂斯代爾稱：「幸好我及時接受治療，手部終能完全恢復活動能力。」

愛犬突衝前很易導致受傷

外科顧問醫生鄧洛普（Rebecca Dunlop）表示，養狗對健康有不少益處，包括減壓和有助保持活力，「但我看過太多狗主因錯用狗繩而導致嚴重受傷，其實只須注意幾個簡單的步驟就可以避免。」

她指出，狗主通常會把狗繩纏在手腕、手掌或用手指勾住狗繩，一旦愛犬突然衝前就很易受傷，「這種不當的方法經常導致手指骨螺旋型骨折（spiral fracture），令到手部僵硬和腫脹，有可能需要做手術，但即使接受完治療，日後也可能出現後遺症。」

鄧洛普說，另一種嚴重傷害是因狗繩磨擦灼傷和破壞皮膚組織，令到留下疤痕甚至手指變短，傷者往往要請病假，有人在手術後還要接受一年以上的康復治療。

鄧洛普建議，狗主人不要以手指勾住狗繩，並改用設有把手的狗繩，同時與其把狗繩纏在手上去縮短長度，不如買那種能伸縮的狗繩。