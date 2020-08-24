內地5歲童困校巴60度高溫9小時亡　幼兒園教師司機無人發現

校巴負責接載學童，司機和教師下車前理應多看一眼，以策安全。廣東省湛江市一間幼兒園上月發生5歲男童在校巴中暑身亡的悲劇，他被遺留在車上，鎖在高溫及密封車廂近9小時，導致嚴重脫水，返魂乏術。當地公安事後拘捕幼兒園管理人、司機和跟車教師3人。

廣東省湛江市一間幼兒園早前發生獨留5歲學童於校巴上，終致嚴重脫水的悲劇。（網上影片截圖）

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綜合內媒報道，事發於7月14日，5歲的錦仔當天早上照常乘搭校巴到界炮鎮新苗幼兒園，未料到達校園後被獨自遺留在車上，直至下午4時半，校方準備接小朋友回家時才發現錦仔，惟他早已失去生命迹象，送院後證實死亡。教師起初致電錦仔母親，一度表示錦仔在午休時突然休克，未有提及校巴一事，直至警員要求翻查閉路電視時，教師才鬆口承認錦仔死因。

警方後來透露，錦仔事發當天早上約8時隨校車抵達幼兒園，但他未有跟隨其他學生及教師下車，教師也沒有點名和檢查校巴，司機其後將校巴停泊附近空地便離開。父親表示，「那天室外最高溫度有34度，警察說暴曬後車內的溫度可以達60度以上，監控裏我家孩子自己脫光了衣服，還是很熱，求救也沒有人聽見」，最後因嚴重脫水死亡。

5歲的錦仔最後被困高溫校巴近9小時，嚴重脫水身亡。（網上圖片）

幼兒園事後已停課，校園被警戒線圍封。直至上周四（8月20日），公安表示已拘捕涉案教師、司機和幼兒園管理人，正等待檢察院起訴；賠償方面，由於幼兒園最高願意賠償70至80萬人民幣（約78至90萬港元），未達錦仔家屬的要求，故當局仍在協調雙方。

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