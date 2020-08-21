連和尚也要回頭偷看她！台灣網紅因一張照片爆紅　笑容甜過成包糖

一張照片就爆紅的美女實在不少，可是台妹姚采辰卻是當中奇葩，皆因在爆紅照片之中，焦點並非她本人，而是後邊回頭偷看她的一位和尚！網民笑指姚采辰美得連師傅都要動凡心，偷偷多看她一下。

姚采辰在IG上有多達54萬名粉絲，是台灣的知名網紅，以甜美樣子、冧爆笑容、及纖幼得來豐滿的身材廣受網民認識。（IG「ines.1017」圖片）

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姚采辰在IG上有多達54萬名粉絲，是台灣的知名網紅，以甜美樣子、冧爆笑容、及纖幼得來豐滿的身材廣受網民認識。不過她真正爆紅是因為一張在街上拍的普通照片，當中她身穿休閒服裝，長袖線衫配熱褲長靴，除了臉上有甜到令人內心也融化的招牌笑容外，身上的斜揹袋更突顯其即使「包到上頸」都掩蓋不了的豐滿身材。

不過亦有網民「錯重點」，指姚采辰拍照時，身後剛好站了1名和尚正回頭偷望，說剛好在旁邊的出家人看到姚采辰都忍不住回頭微笑，可見她連澄澈的心都撩動得到！

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