台最美護士進軍娛圈　身穿白衣似著情趣制服？靠好身材發放正能量

有著台灣最正護理師稱號的糖糖（趙宇喬）出道前就因為亮麗的外表擄獲大批粉絲，在《醫師好辣》節目上分享護理師經驗後更是爆紅，成為了新一代甜心霸主。

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糖糖除了甜美的長相更擁有好身材，隔代教養下長大的她，相較於同齡的女孩，心思與表現更顯成熟，因而踏上護理師之路，希望自己能夠為社會盡更多心力。由於負責的工作大多類似安寧病房的後期呼吸照護，讓她更能體會到把握當下、即時行樂的真諦，進而勇敢追尋自己的興趣，踏入演藝圈。

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從小就擁有星夢的糖糖，個性十分活潑，在學生時期就開始接觸跳舞，參加過不少比賽。秉持粉絲交朋友的原則，讓她不論是IG或直播都有大批粉絲力挺，在她需要幫助或心情不好時，給予了無限的溫暖與鼓勵。她透露，某次東西忘了帶，粉絲得知還直接帶到現場，令她印象深刻。

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談到對未來的期許，糖糖說：「自己本身有強烈的正義感，經常會發表一些時事看法，期盼自己的理念，能帶給大家更多的啟發與正能量。」演藝方面，她也朝著全方位藝人這個目標邁進，並以自己的偶像許瑋甯看齊。

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