陳木勝病逝｜網民熱議8大電影　《天若有情》排第2　第1係呢套！

著名香港導演陳木勝因鼻咽癌昨日（8月23日）逝世，終年58歲。陳木勝入行39年，拍攝過多部膾炙人口的影視作品，30年前首次執導拍攝的《天若有情》，更令影星劉德華與吳倩蓮成為經典，其他作品《男兒本色》、《衝鋒隊：怒火街頭》、《新警察故事》、《保持通話》、《掃毒》等都為人津津樂道。 陳木勝的作品中，許多人都視《天若有情》最經典，但《香港01》綜合多個討論區網民反應，發現最多人討論的並非《天若有情》，而是另一套較近期的作品 。

著名香港導演陳木勝因鼻咽癌不治離世，終年58歲。（資料圖片）

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陳木勝投身電影圈首部作品就是1990年的《天若有情》，成功造就劉德華的「華Dee」經典角色，歷年來經常重播，許多畫面都不斷被人翻拍。

重溫《天若有情》幕幕經典▼▼▼

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陳木勝逝世｜導演作品位位巨星 重溫電影《天若有情》經典場面

陳木勝其後執導過不少警匪動作電影，例如《男兒本色》、《衝鋒隊：怒火街頭》、《新警察故事》、《保持通話》、《掃毒》、《三岔口》等，都令人留下深刻印象，其中《三岔口》更令男主角郭富城首度成為台灣金馬獎的最佳男主角，令其電影事業更上一層樓。

陳木勝曾五度獲提名香港電影金像獎最佳導演，雖然未有獲奬，但其地位已備受影迷與影圈中人的肯定，《香港01》整合連登討論區和香港討論區帖文中有關「陳木勝病逝」帖文，發現不同陣營網民都熱烈討論陳木勝電影，不過，當中最多網民提及的電影，竟然不是陳木勝處女作《天若有情》，而是2013年上映的香港警匪動作片《掃毒》。

連登討論區帖文與「陳木勝病逝」相關熱門討論詞：

從連登較多人討論的「《掃毒》導演陳木勝不敵鼻咽癌病逝 終年58歲」帖文見到，網民除了以「RIP（出現39次）」悼念陳木勝，亦有不少網民討論陳木勝的電影，其中以《掃毒》最多，共出現20次；其次是《衝鋒隊：怒火街頭》（11次，包括「衝鋒隊怒火街頭」和「怒火街頭」字眼）、《天若有情》（9次）、《新警察故事》（8次）、《保持通話》（7次），以及《男兒本色》（6次）。

香港討論區帖文與「陳木勝病逝」相關熱門討論詞：

至於香港討論區較多人討論的「香港導演陳木勝鼻咽癌離世 終年58歲」帖文，同樣有不少人留言「RIP（104次）」，亦有網民感嘆「英年早逝（3次）」及「天妒英才（3次）」。

電影方面，最多人討論的是《天若有情（10次）》，其次是《掃毒》（6次）、《衝鋒隊：怒火街頭》（5次，包括「衝鋒隊怒火街頭」和「怒火街頭」字眼）、《保持通話》4次，以及《三岔口》3次。

綜合以上，見到最多人討論的陳木勝電影，離不開《天若有情》、《掃毒》及《衝鋒隊：怒火街頭》。而綜合兩邊網民意見，最多人討論的就是《掃毒》，以下就是香港討論區和連登討論區最多人討論的陳木勝電影排名：

提到《掃毒》，劉青雲在戲中又喊又笑場口，令人留下深刻印象，看看劉青雲如何演技大爆發。

《掃毒》劉青雲演技逐格看▼▼▼

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【陳木勝逝世】重溫8大深刻電影場面 成龍跳樓先係最經典！

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