【七夕情人節2020】台灣激靚女警壁咚告白爆紅　男網友集體心動了

一年一度的七夕，想好要用什麼方法向心儀對象告白了嗎？台中市警察局粉絲專頁「TCPB 局長室」，25日以一篇「女警壁咚告白」引起網友熱烈回應，照片中女警霸氣身姿甚至讓網友大喊「下次臨檢可以請這位女警這樣盤檢我嗎」。

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七夕情人節對於有情人來說，可能在好幾週前就不斷計畫要給對方難得的驚喜；對於另一群曖昧中的男女來說，該如何在浪漫節日向對方表達心意，恐怕讓許多人傷透腦筋。對於「如何開口告白」這件事，「TCPB 局長室」一篇「女警壁咚告白」貼文給曖昧中的男女一項新選擇，只見照片中男方跌坐在地、女警則霸氣地居高臨下用腳壁咚，一旁還寫著「告白，一定要靠氣勢」、「你有權保持緘默，但你所說的話都只被當作說愛我」。

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貼文曝光後，照片中的亮麗女警不僅吸引許多網友瘋狂跪求Instagram、Facebook帳號，女警的霸氣身姿更讓鄉民直呼「下次臨檢可以請這位女警這樣盤檢我嗎，我有罪」、「好想被圖中的女生踩」、「這位女警是哪單位的…我想被她抓」。

台中市警察局粉絲專頁七夕祝福「告白篇」網友反應熱烈。（Facebook@TCPB 局長室）

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