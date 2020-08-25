七夕情人節2020｜網民熱搜「七夕」英文翻譯　仲狂問呢個字點打？

【七夕／七夕情人節 / 乞巧節 / 七巧節】今天是農曆七月七日，又是牛郎織女一年一次於鵲橋相會的日子，有關七夕的搜尋亦急升，但網民想知道的卻並非七夕的由來和習俗，Google人氣竄升的相關搜尋竟出現「七 速成」字的速成。

如今傳統的七夕節被看成「中國情人節」，不少商家藉機炒作營銷，吸引市民消費。圖為上海商場的七夕節「公主抱」賽跑活動。（VCG）

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根據Google Trends的數據，昨晚（24日）11時許開始，「七夕」的搜尋熱度急升，至凌晨近1時熱度達至高峰，隨後稍稍回落。今早（25日）近8時，「七夕」搜尋熱度又重回高峰。相信不少網民昨夜知悉今天是七夕，因此想多了解這個節日。

與「七夕」相關的人氣竄升搜尋：

在過去7天，「七夕」搜尋度急升，但相關搜尋字詞卻令人「估佢唔到」，因網民最主要搜尋字詞並非七夕的由來或習俗，而是「英文」和「速成」，相信是因為網民被七夕的英文名稱「考起」，而且不懂得如打「夕」字，因此在google打入「七 速成」，希望能藉此搜尋「夕」字。

「七夕」的英文不用想得太複雜，只須在西方情人節的英文「Valentine's Day」前，加上「Chinese」便可，若想用其他字句表達亦可說「Double Seventh Festival」或「Qixi Festival」。

另一方面，「七夕 祝福語」及「七夕 快樂 英文」的這2組相關搜尋亦飆升，相信在新冠肺炎疫情下，市民都減少聚會，網民搜尋祝福語是想藉節日多關心身邊的伴侶或朋友，送上祝福。

👇👇👇七夕由來👇👇👇

七夕是中國最浪漫淒美的節日，相傳玉皇大帝將一群牛交予叫牛郎的年輕人飼養，其後他與玉皇大帝年紀最小、最聰明手巧的女兒織女相戀，兩人更生下一對兒女，玉皇大帝知悉後龍顏大怒，織女被王母娘娘帶回天庭，牛郎用籮筐揹著兒女追上時，王母娘娘用天河分隔兩人，牛郎織女的哭聲感動了喜鵲，一群喜鵲飛到天河為他們搭起鵲橋，讓他們可以相會，王母娘娘最終無奈允許兩人於每年農曆七月七日於鵲橋相會。

👇👇👇七夕有咩祝福語可以講？👇👇👇

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七夕7個冷知識👇👇👇