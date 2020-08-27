唔使再帶鎖匙出街！港男網購指紋信箱鎖　3個步驟1秒開鎖大讚方便

智能科技的應用令生活愈來愈方便，用指紋鎖的用途亦愈見廣泛，一名男網民日前在社交平台分享網購了一個指紋信箱鎖，只要把指紋放在鎖上，不消數秒信箱已經打開，網民直言有了指紋鎖「真正可以放棄帶鎖匙出街了！」。

樓主把信箱的鎖由普遍用鎖上的鎖，改裝為指紋鎖。（淘寶開心share fb圖片）

該名網民日前在facebook群組「淘寶開心share」分享影片，片中可見樓主把信箱的鎖由普遍用鎖上的鎖，改裝為指紋鎖，當他把手指靠近指紋鎖時，鎖頭隨即亮起藍燈，一扭動指紋鎖信箱就開，如果沒有對應的指紋，鎖是不會有反應，怎麼扭也扭不動。

樓主在帖文大讚這個指紋信箱鎖：「超方便！真正可以放棄帶鎖匙出街了！」及後他在留言表示指紋鎖的售價為168元人民幣（約189港元），網民踴躍留言提出各種疑問，然而最多人關心的是充電問題，樓主回覆指紋鎖用USB充電，無電會有提示，「放個尿袋喺信箱，需要嘅時候充，第二日掹返咪得囉」，而且一個指紋鎖可以紀錄20個指紋，這樣方便家人可以一同攞信。

有人分享把信封鎖頭改為密碼鎖，這樣就不用帶鎖匙又不怕沒電了。（淘寶開心share fb圖片）

不少網民都指樓主的介紹相當方便，亦有人指如果大門都是指紋鎖的時候，不會想帶任何鎖匙出門。另外，亦有人分享把信箱鎖頭改為密碼鎖，這樣就不用帶鎖匙又不怕沒電了。