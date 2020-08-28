台母翻開醫院枕頭時驚見嘔心畫面　恐怖視覺震撼立刻要求更換

醫院病房裡許多病患來來去去，衛生清潔問題因此更引關注。有網友便遇到可怕情況，一名媽媽在《爆怨公社》貼文表示，她的兒子已經住院好幾天，清潔整理時，竟意外發現睡了好幾天的枕心上有許多污漬和黑掉的血跡，看起來十分噁心，讓她「真的被嚇到」。由於照片驚人，許多網友也嚇到表示「下次要自備枕頭了。」

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原貼文媽媽說，兒子因為腸病毒高燒住院，已經好幾天。昨天因為喝飲料打翻弄濕枕頭套，幫他清理時才發現枕頭底下的慘狀，中午吃的當場快嘔出來。不知道枕心這樣是否正常。並分享一張照片，拉下枕頭套的枕心上，可以看到許多一塊一塊、深淺不一的污漬。

她還表示，雖然醫院的醫生跟護理師都很棒，之後也換了一顆乾淨的枕頭給她如果有消毒過可能還OK，但看到的一瞬間真的很驚嚇。讓她還是想上網抱怨一下，但沒有要針對醫療團隊的意思。

一名媽媽在《爆怨公社》貼文表示，她在為住院兒子整理枕頭上有許多污漬和黑掉的血跡。（爆怨公社）

許多網友看了也表示「看起來真的好可怕」、「所以我去醫院都自備枕頭棉被」、「無法接受」；也有網友說，醫院其實不會每次都進行清潔消毒，有時只是擦拭翻面，枕頭也不一定會更換，如果太髒，可以拿到護理站換，其他也只能自求多福。

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