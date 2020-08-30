電梯驚魂｜升降機突於18樓急墜半層　睇閉路電視先知係畀人踢冧！

坐升降機時突然下墜，任何人遇着這情況都會手心冒汗嚇過半死。日前，江西一棟住宅發生電梯驚魂，4名住戶坐升降機到18樓時，突然升降機下墜半層停下，嚇得裏面的人半死。翻查閉路電視，原來這是一場「人禍」，是由一個醉酒男子在𨋢門外狂踢，還使用飛腿將升降機踢到故障，這名男子因尋釁滋事被捕。

4名住戶上到18樓時，升降機突下墜。（微博影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

事發於江西贛州南康區，8月17日晚上一個小區的4名住戶，坐升降機到18樓時突然下墜，4人被困在18樓與17樓之間。住在25樓的溫先生說當時坐電梯往上，「在18層突然往下掉，感覺掉了半層」，估計是電梯出現故障，過了1、2分鐘就聯絡管理處，在維修人員協助下他們順利獲救。

從影片所見，一名住戶伸手撳數層數字後，𨋢門突然有一下震動，整架𨋢都震了一下，裏面的4人不知所措。等了良久，才有維修人員到場開門，原來升降機下墜半層，他們要一個個爬出去。

事件起因是有名醉漢朝升降機飛踢，導致故障。（微博影片截圖）

調查後發現這次意外原來是「人禍」，當時一名姓賴的醉漢在電梯外狂踢，從閉路電視畫面所見，有一名綠衣男子想阻止，但拉都拉不住，還朝電梯口助跑使用飛腿，當時有一名女子倒在地上一動不動。事後確認女子是賴男姐姐，同樣喝醉，但整個人「斷片」才倒在地上。

同場加映：遇升降機故障自救法！

管理處指，事件起因是醉漢朝電梯踢，導致吊轎廂門板脫落，電梯裏的人被困，而且這樣一踢，電梯公司的維修成本大約要1萬元人民幣（約1.1萬港元）。賴男被捕後承認自己因為飲醉酒情緒失控，目前他因為尋釁滋事被刑事拘留。

網民點睇：