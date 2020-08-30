台男用撩妹語錄點飲料：甜度跟妳一樣甜！　「清爽甜」係咩意思？

能夠客製化冰塊與甜度，是台灣手搖飲吸引人的一大特點，但也要盡量別提出太困難的要求，造成店員困擾。有位台灣網友在買手搖飲時，當店員問及冰塊甜度，他竟答「跟妳一樣甜」，結果拿到飲料後發現甜度竟是「清爽甜」，讓原PO好奇詢問，這到底是什麼甜度？

原PO在Dcard有趣板分享自己買飲料遇到的趣事，他表示，今天去買飲料時，點了一杯紅心芭樂梅，「店員問，請問甜度冰塊？我回，去冰，跟妳一樣甜。」 等原PO拿到飲料後發現，上面竟寫著「清爽甜」，好奇問「請問清爽甜到底是多甜？我有成功撩到店員嗎？」

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網友狠回，「你超魯，康X龍的清爽甜就是無糖」、「感覺沒撩到」、「我幫店員報警」、「留言完全掀開夢幻的薄紗」、「是不是有種幻想破滅回到現實的感覺」、「笑死，直接無糖」。

也有飲料店員工跳出來表示，「真的很討厭這樣講的客人，忍住不能給白眼好痛苦」、「身為飲料店店員聽到這種話不會有被撩到的感覺，只會感到超級困擾，除非你是超級無敵大帥哥不然拜託不要這麼做」、「之前也有客人跟我說『跟我一樣甜』糖直接加爆，給他的時候還對他笑了一下，不知道他糖尿病了沒」。

點圖看台男「清爽甜」的飲料▼▼▼

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