台美女主持減肥完全唔戒口　莎莎瘦足12kg曬性感床照露長腿

之前宣告成功狂甩10kg的女星莎莎，日前在粉絲專頁自爆一系列誘人的性感床照，照片中的她穿著寬版透膚襯衫，斜躺在床上露出一雙逆天大長腿，身形看起來又緊實一圈，讓粉絲直呼噴鼻血！莎莎開心表示：「以前太肉都能遮多少就遮多少，但最近又掉了2kg，手臂、腰、腿全部都可以露！」

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自從回歸《食尚玩家》後，莎莎為了工作每天至少吃7餐，還得為自己的甜點店試吃，每個月狂吃12個蛋糕，熱量幾乎破萬卡，但身材卻越來越纖細，甚至有粉絲在外景看到莎莎時大喊：「你怎麼變那麼瘦！」對此，莎莎表示其實她完全採取「佛系減肉法」，沒有刻意忌口，靠適量運動、多喝水、搭配代謝輔助品加強。

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鮮少以性感造型現身的莎莎，首次挑戰在床上搔首弄姿，照片中的她穿著白色透膚長版襯衫，側躺時整個裙擺直接往上拉到臀部下緣，若隱若現的腿根讓人看的臉紅心跳；另一套她內搭平口小可愛與激短牛仔褲，在床上以半跪翹臀姿勢大秀性感曲線，莎莎不好意思的說：「之前我根本不敢嘗試這種姿勢，因為肉多到爆炸，躺在床上根本就是一攤肉，怎樣都不美！」莎莎表示，幸好現在找到正確的減肉方式，才可以讓她給大家看到不一樣的作品。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】