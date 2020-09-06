12星座財運｜三大星座30歲後發大財！水瓶一夜致富　金牛晉身上流

每個人心中都有一個發財夢，幻想著有一天能賺大錢，過上優渥的物質生活。台灣星座專家艾菲爾近來就分析出，過了30歲以後會越來越有錢的三大星座及生肖，提供給相關年齡層的人們參考。

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第三名丶雙魚座

生性浪漫的雙魚座，在年輕的時候最看重的當然非愛情莫屬，也很容易因為愛情而忘了該努力打拼事業，不過到了30歲，你也算是嚐遍了愛情的酸甜苦辣，經歷了不少挫折，便會開始脫胎換骨，變成一個成熟又有擔當的人，開始將心思放在自己的工作事業上，此時的你會漸漸變得有實力，之前的失敗都成為你的墊腳石，一步一步的邁向富裕的生活。

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第二名丶金牛座

樸實無華的金牛座，做每一件事都有自己的標準作業流程，細心又有條理，對於物質、金錢相當重視，只是礙於年輕的自己能力有限，無法快速發達致富。但是韌性十足的你不會因此退卻，你會有計畫性的，一步一腳印為自己的未來奠定穩固的基礎，等待下一個時機跳得更遠，直到30歲後便能憑藉著之前打下的基礎，開始收穫財富，晉升上流社會。

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第一名丶水瓶座

天生的好奇寶寶水瓶座，你很喜歡研究、嚐鮮，年紀小時心思不定，總喜歡天馬行空的想像各種事情的可能，做事比較不穩重。不過隨著時間的歷練，你的經歷漸漸豐富了，加上你聰明的頭腦，有著「經一事丶長三智」的好本領，你有著精準的錢幣雷達，知道哪裡有錢往哪去，憑藉著自己的機智與對錢的敏銳度，30歲過後便能利用錢滾錢，一夜致富。

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越來越有錢生肖︰

第三名︰生肖兔 第二名︰生肖豬 第一名︰生肖龍

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