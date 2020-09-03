孝順仔用積蓄買壽司慰勞媽媽　點知唔夠錢畀　老闆畀埋尾數超窩心

小朋友雖然平常總表現出百厭一面，但亦有孝順的時候。最近馬來西亞一名壽司店老闆於facebook分享一個窩心故事，他表示有位小男孩來到店前門口叫外賣，但身旁並無父母，好奇下問男孩為何獨自一人，對方才解釋想買壽司回家慰勞辛苦工作的媽媽，不少網民男孩大讚非常懂事。

來自馬來西亞的壽司店老闆於fb撰文稱，可愛小胖男來到店門口前叫外賣。（fb圖片）

來自馬來西亞的壽司店老闆於fb撰文稱，上周一遇到個10歲左右的可愛小胖男，他行近時還不慎摔倒在地上，但他很快站起來，沒哭又沒喊痛，逕自走到店門前。老闆見他身旁無大人陪同，還是好奇一問：「弟弟，幾個人啊？」

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男孩解釋只有自己前來，原來他為了慰勞媽媽辛苦工作，帶着儲下來的零用錢隻身來買外賣請媽媽吃。老闆快快握好壽司，並向小胖男稱合共17.15馬來幣（約32港元）。

小胖男拿出卡通銀包，把所有1元紙幣拿出來付款。（fb圖片）

小胖男拿出卡通銀包，把所有1元紙幣拿出來付款，但發現只有16馬來幣（約30港元），老闆即大方包下尾數，「夠啦，還欠的沒有關係噢」。對方很有禮貌說聲謝謝便離開了，老闆大讚小胖男如此懂事又有禮，坦言：「態度很重要，尤其是做人。」

大批網民留言力讚老闆好人又貼心，更指小胖男夠孝順，「好可愛的弟弟」、「店主好人一生平安」、「看了很感動」、「人間溫暖」、「懂事的小孩最惹人愛」、「小男孩好乖」、「店主下次我來買單」

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