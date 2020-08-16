韓國網紅身材fit爆　精緻童顏面孔引粉絲　穿泳衣打桌球好轟動！

【韓國網紅／KOL】無論是先天遺傳抑或後天加工，韓國已著名「美女產地」，不少當地網紅都是靠美貌與良好身材吸引大量粉絲！其中申才恩（신재은、Shin Jae Eun、IG：zennyrt）在IG有高達195萬名粉絲，能從美女群中脫穎而出，全因其身材好得令人妒忌又羨慕，加上其稚嫩樣子，因而被封為「童顏標準」，而且她密密地IG內容，經常大派「福利照」留住擁躉，其中一輯泳衣打桌球的相片更是極度誘人，難怪人氣高居不下！

申才恩（신재은、Shin Jae Eun）在IG有高達195萬名粉絲，在韓國網紅知名度屬最前列人物。（IG「zennyrt」圖片）

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網民形容申才恩身材可說是完美，豐胸、纖腰、翹臀、健美四肢全部備，白滑肌膚更是難得，加上有一雙童顏大眼睛，還有什麼可以挑剔的呢？不過最粉絲是申才恩毫不吝嗇去惜現身材，不時以低胸裝或泳裝曬身材，誘惑吸晴度爆晒燈！

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韓模違反科學式驕人好身材成焦點 收起性感即變身氣質女神！（IG「o.roraa」圖片／香港01製圖）

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韓國網紅穿什麼都有迫爆感！她Cosplay OL熱爆 真身係專業人士（IG「vv______08」圖片／香港01製圖）

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