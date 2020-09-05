伯伯賣豆腐花叫買多2杯　台女見早已裝好怕放隔夜　聞真相超心酸

通貨膨脹下，不少兒時的平價小吃買少見少，甚至已變成童年回憶。有台灣女子最近在網上分享買豆腐花的心酸見聞，指日前與母親在台南逛市場時，遇到一名87歲伯伯推車仔賣豆花，她滿心興奮地買了3杯，但伯伯卻希望她們買多2杯。2人答應後，發現伯伯拿出早已盛好的豆花，令她們大嚇一跳，以為是「隔夜貨」，未料一問之下，才知道原來與麻煩客人有關。

有台女在facebook發帖，分享在台南買豆腐花的心酸見聞。（fb「台南爆料公社」圖片）

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台女在facebook群組「台南爆料公社」發帖，表示日前在台南某市場難得遇到賣豆腐花的車仔攤檔，她與母親原打算只買3杯，但伯伯卻問她們：「可不可以把剩下2杯一起帶走？」，她們一口答應，卻發現伯伯盛裝豆花時，從一旁拿出早已裝好的半杯豆花，嚇得她們立即問伯伯原因▼▼▼

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樓主得知原因後氣得直斥：「不要欺負老人家。」大批網民亦表示要到該市場支持伯伯，「20元嫌貴？別欺負老人家」，也有人指伯伯已擺攤數十年，向來出名「料多」和便宜。不過，可能因為太多台南人見帖後前往買豆花，樓主後來更新帖文，指有伯伯的親戚聯絡她，「拜託各位不要一窩蜂的去光顧」，她亦感謝台南市民的善心，稱「原來我們的社會還是很有愛的」。

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