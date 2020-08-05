台女全身濕透搭捷運走光　路人好心提醒竟換來「最強性暗示」

一名台灣男網友在Dcard發文指出，近日早上上班剛好碰到下雨天，搭捷運時，發現一位陌生女子衣褲非常透明，當下他以為是外頭下大雨的緣故，導致她身上衣服全溼，因為實在透明到基本上眼睛一看就能很清楚地看到內在美。

他心想這位女子若是知道自己衣服已經透到都被看光光了，一定會非常尷尬。所以這名男網友決定在下車前告訴對方，他鼓起勇氣用極小聲的口氣跟她說，「妳的褲子有點透明，可能是因為下雨，只是提醒妳一下，怕妳不知道。」

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不過他表示，自己在話講出口的瞬間就後悔了，因為現場氣氛真的很令人難為情，「何必呢？到底在講什麼，好想把自己打死。」而且對方一開始聽完他的話還有點錯愕，因為她聽完後完全沒講話。

緊接著，她露出了一抹不知是溫暖還是開朗的微笑，用更小小聲的聲音湊到他肩膀旁對他說「我那個是故意的」，這名男網友更困惑了，因為他原本還以為她會稱讚他很貼心，結果並不是，他只好趕緊向對方說對不起，然後趕快逃離現場。

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底下則有網友同樣感到疑惑說「這年代女生很難揣測」、「呃~到底什麼心態才想被人看光光」、「還好她沒對你喊變態」、「她應該是幫自己找個台階下」。

但也有其他人猜測那女的可能是剛從夜店出來，「現在很多女生都會這樣穿」、「新款的流行服飾吧？故意做成這麼透明的」、「這是一種小性感」、「會不會其實是安全褲？」、「她在誘惑你搭訕她」，還有人稱讚這名男網友很好，是名暖男。

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