居屋2020｜入息資格、家庭資產、價錢、網上申請須知一文看清免DQ

居屋申請2020｜新一期居屋今日（9月10日）開始接受申請，包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑4個屋苑，按市價五九折發售，售價123萬至513萬元。本文一文整合申請居屋資格、申請時間、居屋價錢、網上申請方法，以及須知。

先看看今期居屋售價、面積及位置詳情▼▼▼

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居屋2020｜首天申請日 有單身者坦言屢「食白果」改為家人領表

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是次居屋申請今日（9月10日）起至2020年10月7日晚上7時正截止（只適用於親臨居屋銷售小組遞交及網上申請，各屋邨辦事處／分區租約事務管理處及其他收表處，只會於其個別辦公時間內收取申請表），預計2021年1月攪珠，2021年6月開始選購單位（日期或有變更，有待另行公布）。

居屋白表、綠表網上申請教學

居屋申請分白表及綠表，網上申請方法分別如下。

居屋2020白表網上申請步驟▼▼▼

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居屋2020綠表網上申請步驟

持有由房屋署或市區重建局發出有效綠表資格證明書一祇適用於出售居者有其屋計劃單位的人士▼▼▼

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居屋2020綠表網上申請步驟

房委會公屋住戶或房協甲類出租屋邨住戶▼▼▼

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今次居屋申請費為港幣250元，如網上申請，須以有效信用卡（VISA、MasterCard、JCB或UnionPay銀聯）繳交；如郵寄／親身遞交申請表，須以劃線支票或銀行本票繳交，支票或本票抬頭請書明支付「香港房屋委員會」，並在背面寫上申請者的香港身份證號碼及聯絡電話。

居屋申請付款步驟▼▼▼

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綠表申請：按此

白表申請：按此

居屋申請須知免DQ

不過申請居屋前，要看清楚申請居屋資格、白表資產限額，網上申請時亦有多個注意位，例如有限時間等，否則隨時申請不成功錯失機會。

即看 居屋資格＋白表資產限額＋網上申請注意位▼▼▼

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【哆啦A夢生日（多啦A夢／叮噹）/ 50周年】日本漫畫《哆啦A夢》不經不覺已誕生50周年，已製作成多套動畫及電影，成為一代又一代港人的童年回憶。原來這套作品有很多不為人知的有趣設定，例如有角色竟然比主角大雄更差勁、胖虎（技安）喜愛玩洋娃娃煮飯仔、大雄還考過多次100分等、大雄爸爸媽媽是姊弟戀等。以下日本網民之前票選出的15大驚人設定，大家知道多少個呢？

日本網民曾票選《哆啦A夢》15大驚人設定▼▼▼

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