居屋2020｜首天申請日 　有單身者坦言屢「食白果」改為家人領表

今期居屋涉4個全新屋苑，包括鑽石山啟翔苑、沙田彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，今日（10日）起開始接受申請。 有人今早專程到樂富房委會客務中心為家人領取申請表，但直言自己已「陪跑」多次，故決定放棄，「好難中，買六合彩好過。」不過，亦有人至今仍未放棄，一心只求置業，更坦言無論那個屋苑都會接受，「抽到都博，皇后山都無問題！」

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新一期居屋原定於7月接受申請，但因疫情延期，申請日期改由今日起開始，至10月7日截止。除了網上申請外，申請者亦能在樂富房委會客務中心領取或遞交申請表。

「買六合彩好過」

歐陽先生今日專程到場，為弟弟及同事領取申請表。他坦言，過去「陪跑」太多次，故今次決定「自動棄權」，「好難中，買六合彩好過⋯⋯政府都係做吓樣，我哋（單身人士）點抽到啊？」他笑言，弟弟同樣作為單身申請者，料成功抽中的機會亦不大，「都係買個希望。」

歐陽先生指，他們一家四口住在樂富，雖然單位已買入，但仍有置業需要，「始終都會有自己家庭⋯⋯都要搬出去住。」他又指，今次因疫情關係，無法觀看屋苑的建築模式，他笑言：「唯有靠自己想像下。」

9月10日，居屋2020開始接受申請，因應疫情，房屋委員會客務中心原作展示模型的展覽廳暫停開放。（張浩維攝）

一心只求置業：皇后山都無問題

另一位申請人伍先生說，一家人正租樓，包括兩名小童及兩名長者，惟每三至四年就要搬屋，子女更要因此轉校，「依家樓價咁高，租金一唔啱啲人就趕我哋走，我哋都無辦法。」

他形容，抽居屋就如「博彩」，更直言無論那個屋苑都會接受，「抽到都博，皇后山都無問題⋯⋯一萬人中抽到一個都偷笑啦。」他又指，即使本港經濟較差，但亦不影響置業意欲，「兩公婆一齊做，基本上都可以捱得到。」

劏房戶首次抽居屋

此外，今日亦有不少首次申請居屋的人士到場。劏房戶余女士指，她居在百多呎單位數年，除了申請居屋外，亦正輪候公屋，今次申請居屋居屋只求「試一試」。

今期居屋推售四個屋苑包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑。申請者亦可選擇於網上遞交申請及繳費、將表格及支票郵寄，或親身到樂富香港房屋委員會客務中心及屋邨辦事處提交申請。申請日期為2020年9月10日早上8時正至10月7日晚上7時正。