極恐怖｜巴西女流產後仍扮大肚　設陷阱殺死懷孕舊同學劏肚搶女嬰

流產是準媽媽噩夢中的噩夢，但巴西一名女子流產後，竟選擇搶舊同學肚中寶寶，而且是用最可怕的方式。日前，巴西一個年僅24歲懷孕36周的準媽媽，參加舊同學辦的新生兒派對，分享當媽媽的喜悅，結果卻墮入陷阱，被劏肚取出女嬰，最後慘死，丈夫發現她的屍體被丟在一個廢棄陶器場。警方調查發現，兇手正是搞派對的舊同學，她今年初流產後，便一直計劃偷走別人的寶寶，案發後抱住死者女兒去求醫，醫護人員起疑揭發事件。

Flávia Godinho Mafra已經懷孕36周，日前被舊同學劏肚取嬰慘死。（當事人fb圖片）

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巴西24歲準媽媽Flávia Godinho Mafra和丈夫Valdeli Mafra去年10月結婚，案發時她已懷孕36周，一家人滿心期待寶寶出生。Flávia是一名代課老師，但因為患糖尿病又擔心新冠肺炎疫情，故暫停了工作在家待產。

早前她收到舊同學的邀請，一起開新生兒派對，8月27日她去到聖卡塔琳娜州卡內利尼亞（Canelinha）赴會。當天晚上，一家人見Flávia還未回家，也沒有接電話，自下午3時48分後就沒有再看WhatsApp訊息，擔心她的安全，此時家人還不知道她已遇害。

朋友們發現Flávia久久沒有回家，也擔憂她的人生安全，Flávia另外兩名原本也會出席派對的朋友，透露事發當日被告知派對已取消，向疑犯查問也不得要領。

其實Flávia此時已被搞派對的舊同學殺死並取出女嬰，26歲的女疑犯及她的丈夫犯案後將女嬰帶到醫院求診，由於小寶寶背部被割傷，引起醫護人員懷疑，而且女疑犯沒有曾經分娩的生理迹象，隨即通知警方。

Flávia Godinho Mafra和丈夫Valdeli Mafra去年10月才結婚。（當事人fb圖片）

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警方拘捕2人後，還未找到Flávia行蹤，疑犯供稱她可能和別人在一起，警方和Flávia的家人一同搜索，最後在翌日早上9點左右，丈夫在一個廢棄陶器工場發現妻子遺體，疑犯此時才承認罪行。驗屍發現Flávia因腹部的割傷及頭部被磚擊打致死，但未知道是死前還是死後被取出女嬰。

26歲疑犯解釋，自己於去年10月懷孕，但於今年1月意外流產，開始計劃偷別人的孩子，決定向舊同學未出生的嬰兒下手，繼續騙所有人，稱聲自己仍有身孕，以便設下陷阱。案發當日她將Flávia帶到一個廢棄的陶器工場，和丈夫用磚打Flávia頭部，再割破腹部將嬰兒取出。

Flávia慘死的事震驚所有親友，葬禮上朋友讚揚她有愛心而且很慷慨，形容她對任何人都很友善，可惜太容易信人，最終她相信了奪去自己生命的人。Flávia的預產期原本是9月份，兩夫婦原決定女嬰叫Cecilia，倖免於難後，她現時仍在當地兒童醫院留醫，狀況良好。

（綜合）