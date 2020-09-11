新開火鍋店泡菜任食　惡客打包10罈被阻怒摔盤走人

重慶市一間新開張火鍋店在試業期間推出免費泡菜無限享用優惠，且可以打包帶走，但上周二（8日）晚有食客幾乎將店內所有泡菜悉數打包，店員見狀上前勸阻，詎料對方當場發惡鬧人，並將盛有泡菜的罈子摔到地上，還揚言要投訴店方「虛假宣傳」。

涉事火鍋店位於南坪鎮南城大道，當晚約5名男女打算將10罈泡菜全都打包帶走，店員見狀立即上前勸阻，強調「這樣一來後面的顧客就都無法享用」；豈料該5人聽完當場暴怒，開始大吵大鬧，且不斷指罵店員，其中一名男子更出手將桌上的泡菜掃落地面，連續摔破幾個瓷器，轉身離開時又揚言要投訴店方「虛假宣傳」。

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網民：應該說明免費打包的量

事後火鍋店的常姓店東表示，店內所提供的10款泡菜的確全部免費無限供應，且可以打包，「但她們（涉事顧客）那個打包就全部給我們倒完了，一共10罈。我們準備10種泡菜，每種大概10斤至20斤，那樣打包主要是太誇張了。」他強調，店方至今未有收到任何投訴，「（雙方發生爭執）倒沒事兒，人難免會有情緒，主要是我覺得要珍惜糧食，浪費這個事情不太好。」

有網民留言稱「還好你沒去自助海鮮火鍋，不然你不得花一百塊錢把整個店搬走啊」、「拿東西無所謂，但砸場​​子就是不對。我懷疑是故意來搞破壞的，查一查是不是惡勢力」；但也有人認為「店家活該，應該說明免費打包的量，否則顧客要求全部打包走也是有道理，雖說不道德而已」、「誰叫你宣傳的時候隨便說？無限量供應？有沒有腦子」。