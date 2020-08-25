台女任食火鍋店點雪花牛　上台白色一片超震撼　網民：誰敢吃

日本等級愈高的和牛，油脂分布都會愈多，但油脂過多就會令人瞬間沒胃口。有台灣網民近日於facebook發文稱，於提供任食的火鍋店用餐時，店員端來的1碟雪花牛，每片大部分都是雪白的油脂，令她傻眼及無奈，她看着眼前的牛肉無從下手，但又不想浪費食物，「就這樣跟牛肉對峙很久」，有網民留言笑稱眼前的「雪崩牛」是「暴風雪等級的雪花牛」。

台灣1名網民日前於火鍋店任食雪花牛時，驚見店員端上1碟幾乎全是油脂的肥牛。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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該名網民上周四（20日）於facebook群組「爆怨公社」發文及貼出相片，只見相中該碟牛肉每片有九成都是油脂，只有極小部分是紅肉，她抱怨「誰敢吃啦」。

有從事飲食業的網民留言稱，牛五花本來就是這麼油，但油脂分布這麼誇張的，就會選擇不端出來給客人，會另外煮成其他熟食或退回給肉商。不過網民看到相中雪花牛如此多油脂，紛紛留言熱議，笑問樓主是否確定那是牛肉，「不是單純純油花」；另有網民表示樓主可向老闆反應，「你點的是牛油，不是牛油」。

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(01製圖)

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