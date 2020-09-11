康子妮林曉峰婚變｜網民最關注前女友潘菁華　盤點9對破滅童話

【林曉峰康子妮離婚？潘菁華搜尋熱度爆升】前商台DJ林曉峰（阿Lo）與康子妮結婚18年，一直是眾人眼中的恩愛夫妻，但驚傳2人婚變更已簽紙離婚，震驚廣大網民，2人搜尋熱度亦隨即急升。但《香港01》從Google Trends發現，搜尋熱度爆升最多的，竟然不是主角林曉峰與康子妮，而是林曉峰前女友潘菁華，另外亦有多名藝人或歌手因事件受人關注。

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林曉峰2001年邂逅康子妮，拍拖一年便閃電結婚，婚後誕下兩子林寶和林熙，至今兩人結婚18年，一直是圈中模範夫妻。惟昨晚（9月10日）晚忽然傳出兩人婚變，更傳二人上周已簽字離婚，震驚外界。

林曉峰曾經放閃照片▼▼▼

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《香港01》從Google Trends發現，「林曉峰」與「康子妮」於昨晚消息傳出後搜尋熱度都急升，至昨晚11時達到高位。

「林曉峰」與「康子妮」過去7天搜尋熱度。（Google Trends）

「林曉峰」與「康子妮」相關搜尋爆升最多竟是這女人？▼▼▼

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「林曉峰」與「康子妮」搜尋熱度爆升亦帶動相關關鍵詞搜尋急增。不過「林曉峰」與「康子妮」相關搜尋爆升最多的，並非兩人離婚，而是另一個女人 ── 林曉峰前女友潘菁華，相信與潘菁華及林曉峰的往事有關。

「林曉峰」、「康子妮」、「潘菁華」過去7天搜尋熱度。（Google Trends）

潘菁華是林曉峰前女友，拍拖逾10年，可是潘菁華不幸於2000年意外燒傷臉部毀容，林曉峰當時承諾會照顧和迎娶對方，但翌年（2001年）與康子妮相識並在2002年結婚，當時潘菁華更公開力數林曉峰和康子妮，一時引起熱論。

除了潘菁華，較難預料的是「黃翊」和「陳存正」亦在「林曉峰」與「康子妮」相關搜尋中人氣竄升，相信因歌手黃翊被傳介入兩人婚姻有關，而陳存正是黃翊的患病妻子。黃翊接受傳媒訪問時指未聽過兩人婚變傳聞，對指控感到莫名其妙。

康子妮一直視黃翊為偶像，得悉對方同年10月會舉行個唱之後在Facebook留言寫「最愛是你」。（康子妮Facebook圖片）

康子妮自2018年就分享雙方合照，當時她得悉黃翊同年10月會舉行個唱，興奮之餘更留言寫「 #最愛是你」。之後康子妮同年9月更擔任黃翊《愛到底》MV女主角，MV內兩人扮成情侶影婚紗相。而《愛到底》是黃翊寫給患病妻子陳存正的歌曲。

《愛到底》MV片段▼▼▼

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討論區網民對林曉峰康子妮離婚傳聞看法

《香港01》亦整合較多反建制網民留言的連登討論區，以及較多親建制網民留言的香港討論區帖文，發現不同陣營網民都熱烈討論林曉峰與康子妮婚變事件。

連登討論區帖文與「林曉峰康子妮離婚」相關熱門討論詞：

在連登討論區較多人討論的「【怒刪老婆合照】林曉峰驚爆與康子妮離婚 結束18年夫妻情」帖文中，就發現不少網民都提及林曉峰、康子妮及潘菁華，但令人意外的是，網民還討論了「鄭伊健」與「邵美琪」，主要討論兩人同樣拍拖多年卻分手的情史有關，更引起正反對論。

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香港討論區帖文與「林曉峰康子妮離婚」相關熱門討論詞：

香港討論區較熱論的「【18年情玩完】舊年真人騷仲晒恩愛！林曉峰康子妮驚爆離婚」帖文，網民同樣主要提及林曉峰、康子妮及潘菁華。

另外，連登討論區與香港討論區帖文都出現了傾向負面的「賤」及「報應」字眼，正面字眼則較少，或可見到兩個討論區對事件的取向。

綜合多個facebook專頁，與「林曉峰康子妮離婚」相關帖文的網民反應：

除了討論區，《香港01》整理「林曉峰康子妮離婚」消息曝光後（9月10日晚上10時至9月11日早上11時）各陣營13個facebook專頁共16個帖文，表示驚訝的「嘩（WOW）」數較多，有3523個，其次是2852個的「讚好（Like）」。

16個帖文中，「嘩（WOW）」數最多的是TOPick新聞「【林曉峰離婚】結束18年婚姻 林曉峰與康子妮已離婚」帖文，共有1168個「嘩（WOW）」，另有791個「讚好（Like）」，「傷心（Sad）」則有315個。

其次是《蘋果日報》「【怒刪老婆合照】林曉峰驚爆與康子妮離婚 結束18年夫妻情」帖文，共有878個「嘩（WOW）」，另有534個「讚好（Like）」，「傷心（Sad）」則有33個。

「傷心（Sad）」方面，最多人表達「傷心（Sad）」的同樣是上述的「【林曉峰離婚】結束18年婚姻 林曉峰與康子妮已離婚」帖文，其次是《am730》的「18年婚姻劃上句號 林曉峰康子妮離婚」，共有78個「傷心（Sad）」，「讚好（Like）」及「嘩（WOW）」數則仍然較多，分別有116及128個。

綜合以上可見，相關Facebook帖文網民傾向表達「讚好（Like）」及「嘩（WOW）」。

本文統計共13個Facebook專頁，9月10日晚上10時至9月11日早上11時，曾於facebook發布有關「林曉峰康子妮離婚」的16個帖文表現及網民互動量，得出上文結果。其中包含於統計的專頁包括： TOPick 新聞 am730 蘋果日報 明周娛樂 MP Weekly 頭條日報

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