【鬼故】台女跳樓亡遺體卻完整無缺？驗屍解開上衣衝擊畫面嚇窒人

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幫許多名人處理過殯葬事宜的台灣殯葬業者「小冬瓜」常上節目分享親身經歷，他透露曾去處理一起命案，到了現場才知是一名年輕女學生和暗戀對象沒有結果，留了遺書後就跳樓輕生，他看到遺體後驚訝不已，現場沒有大量血跡，外觀也很完整無碎裂，像是躺在地上睡著，沒想到當他解開上衣準備驗屍時，在場所有人瞬間愣住。

小冬瓜：「躺在那邊睡著一樣。」上衣一解開嚇窒人！（點圖放大▼▼▼）

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小冬瓜在《新聞挖挖哇》分享曾處理過的一宗案件，一個女大學生因為和暗戀對象沒有結果，留了一封遺書後，拿著一把雨傘、抱著一個娃娃，從學校頂樓一躍而下自殺，他到現場後發現遺體完整無缺，甚至沒有大量噴射的血跡，不似一般跳樓後會有腦漿、肉塊四散的慘烈狀況。

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看到遺體後，小冬瓜形容：「就像是躺在那邊睡著一樣。」之後把遺體運回殯儀館準備驗屍，當他解開女學生上衣後，卻驚見女學生的肋骨從胸腔處全都刺破皮膚穿出，畫面太過震撼令所有人錯愕，由於學生媽媽之後要來認屍，他擔心老人家無法接受女兒這樣的慘狀，趕緊做了簡單的處置包住，盡量不讓老母親看到。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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