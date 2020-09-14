自稱惡意棄單整蠱豆腐花伯伯惹眾怒　台網民遭起底　警察揭局中局

早前有台灣網民於facebook發文，指遇到一名年屆87歲的伯伯撞車仔賣豆腐花，購買過程更得知對方被麻煩客人棄單，事件引起當地社會關注，伯伯其後獲多間傳媒訪問。 沒料事件未因而平息，有網民竟在相關新聞片段下留言，自認是惡意棄單的人，更稱過往曾與朋友多次整蠱豆腐花伯伯。一眾網民嬲爆起底，竟發現涉事「屁孩」是假帳號，早前更有留言稱要對「館長」陳之漢妻子不利的前科，當地警方其後介入事件，指有人盜用一名學生身份作帳號資料。

早前有台女在facebook發帖，分享在台南買豆腐花的心酸見聞。（fb「台南爆料公社」圖片）

早前有網民意外得知豆腐花伯伯被惡意棄單：

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有網民月初於facebook群組「台南爆料公社」分享，表示於當地一市場難得遇到賣豆腐花的車仔攤檔，向年屆87歲的伯伯購買豆腐花時，才得知對方被客人「嫌貴」棄單。事件引起當地社會迴響，不少網民表示要支持伯伯，台南市長黃偉哲上周四（10日）更親自前往買下所有豆腐花為伯伯打氣，多間傳媒亦有報道。

原以為事件會有暖心結局，沒料有自稱是高中生的蔡姓網民竟在新聞報道片段下留言，自爆當日與同學挑戰棄單，「那時候我們訂很大量，還故意問一碗多少？阿伯說20，我說太貴了不要了，拜拜，就快步離開，他一臉反應不過來的樣子，我笑死」。

蔡男更明目張膽指，過往與朋友一直捉弄伯伯並偷錢，「我和同學去那邊吃免錢的吃很久了，阿伯找錢還笨笨的，被我們騙說少錢，趁他不注意偷他錢買豆花吃，他都不知道」。

該留言引起網民眾怒，有人隨即將蔡男「起底」，找出其就讀學校資料及個人社交帳戶等。過程中網民發現，蔡男已非首次大言不慚，上月底人稱「館長」的陳之漢中槍住院時，他就曾留言聲稱「館長老婆會被處理」，引來當地警方調查，事後蔡男於fb帳戶貼出道歉文，沒料事隔僅一星期再有爭議留言。

至昨日（13日）台南警方經調查發現，自稱為蔡姓男子的帳號於上月下旬開設，名字與照片均盜用台中1名學生的個人資料。警方同時指出，將繼續追查相關線索，如發現刻意棄單導致損失的行為，必定會為伯伯討回公道。

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伯伯一句令台男秒中槍：