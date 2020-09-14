英80歲登山客遇冰雹失蹤　搜救4天不果　記招突然現身與家人重聚

【行山驚魂】戶外天氣變幻莫測，行山時脫離隊伍隨時危及性命。英格蘭80歲男子哈維（Harry Harvey）日前與友人登山，卻遇上惡劣天氣，冰雹和狂風導致他走失，當地警方和搜救隊出動搜索4天不果，心灰意冷的家人原打算見記者講述失蹤資訊，當作最後希望，未料記者會上卻發生感人一幕，當局找到哈維，並帶他回民宿與家人重聚，現場影片感動網民。

英格蘭1名80歲登山客早前在山上失蹤4天，當局出動逾百人搜救不果，結果老翁在家人召開記者會時現身。（fb「The Tan Hill Inn」影片截圖）

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事發於英格蘭約克郡谷地（Yorkshire Dales），哈維一行人在上周日（6日）出發登山，其間天氣驟變，下冰雹並掀起狂風，令他被迫脫離隊伍，山友於是報案求助。當局出動空軍、警員和搜救犬，以及超過100名山嶺搜救隊隊員，但搜索了4天仍然毫無消息。

哈維家人其後召開記者會，徵求公眾任何有用消息，但記者會後來變成家人重逢的地方；此前1名野生動物攝影師發現了哈維，並通知搜救隊，哈維見到憂心了4天的兒子和新抱後立即上前擁抱。

哈維在記者會現身，與家人見面後回到民宿休息。（fb「The Tan Hill Inn」影片截圖）

現場影片後來被瘋傳，吸引不少網民讚好。哈維在消息傳出後受訪表示，他在走失後找了一處安全的地方紮營，雖然眼鏡和指南針在墮橋時遺失，但身上仍有工具，因此他不擔心有生命危險，形容「我在野外度過了非常美好的3晚」，更透露他曾經看到搜救隊，但不知道原來是在找他。

不同於哈維沉醉在露營生活，其家人憶述哈維失蹤那數天的心情時，直指是無法言喻的煎熬，稱「對他來說可能是很愉快的時光，但對我們而言卻是噩夢」。

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