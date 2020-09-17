同事定時請病假返學　老細唔鬧仲要讚夠乖　網民：你恨唔嚟啦

身體不適請病假是常識吧？不過最近有網民大呻近日發現同事頻頻請病假，原來是因為半工讀，但樓主後來聽見老闆對此員工的評價竟是有讚無彈，令樓主大感不滿，「我真係難以理解」。

網民大呻同事因為半工讀，早前已不時要請假上學，數個月前更因為已用畢所有假期，於是開始靠病假繼續上學。（《未生》劇照）

網民近日於facebook專頁「奴工處」投稿，大呻同事因為半工讀，早前已不時要請假上學。數個月前因為已用畢所有假期，於是開始靠病假繼續上學。

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樓主表示發現同事請病假次數變得頻密之餘，而且日子是有規律。例如數個月前的月頭月尾逢周二「作病」，上個月開始則逢周三，令樓主不禁抱怨：「呢啲唔使問都知佢搞緊乜嘢啦。」

有同事最近更與老闆談起這位「虛弱多病」的員工，詎料老闆無怨言之餘，更大讚對方「佢好乖」，樓主感嘆「我真係難以理解」。

有同事最近更與老闆談起這位「虛弱多病」的員工，詎料老闆無怨言之餘，更大讚對方「佢好乖」。（《未生》劇照）

不過網民似乎不太同情樓主，更留言表示樓主其實「葡萄」同事可以常放假，「佢啲嘢有無因此卸畀你做？無就少理啦」、「有啲細節你睇唔到啫，通常有求於老闆嘅人，都會表現得特別好嘅，啲老闆就係需要佢呢啲表現」、「請病假唔代表佢冇盡自己職責喎，佢做得晒嘢請病假又關你咩事」、「我係樓主，就照辦煮碗啦，老闆嘅回應變相鼓勵咁做」，亦有網民表示「你恨唔嚟啦」。

（facebook專頁「奴工處」）

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