六合彩Q&A｜提高中獎機率方法、投注截止日期、領獎限期一文看

【六合彩常見問題Q&A】馬會六合彩將於下周四（9月24日）恢復攪珠，今日（9月17日）起可以購買六合彩彩票，頭獎如1注獨中估計可獲800萬元彩金。究竟六合彩中獎機率？如何提高中獎機會？領取獎金原來有期限？以下一一解答。

受COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情影響，六合彩停辦多月，至下星期四（9月24日）終於恢復攪珠。初期每星期攪珠1次，首3期分別是9月24日、9月29日及10月8日；初期亦不設投注站購票，只提供網上及電話投注服務。

（盧翊銘攝）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

要中獎，首先當然買了彩票才有機會。究竟如何購買六合彩彩票？費用多少？中獎機率？又要如何提高中獎機會？領取獎金期限？以下11問11答一一解答。

六合彩提高中獎機會、領獎期限Q&A▼▼▼

+ 22 + 22 + 22

六合彩共有49個數字，組合變化萬千，《香港01》從馬會數據庫，歸納了2002年7月4日至2020年2月1日攪出號碼的次數，哪個號碼最旺場呢？

攪出次數最多號碼（由少至多排列）▼▼▼

+ 32 + 32 + 32

餘下攪出次數最多的10個號碼，可看：六合彩9月24日恢復攪珠 最常攪出號碼逐個數＋10大幸運投注站

最後提提大家，如想買六合彩試試運氣，記得9月24日晚上9時15分截止前購票，但記緊小注怡情，投注時量力而為。

同場加映：中國糧食危機？習近平制止餐飲浪費 中國糧食實況一文看清

中國推動「惜食」，國家主席習近平指示要堅決制止餐飲浪費行為。國家領導人高調反對浪費食物是美德，但亦令市場憂慮中國是否出現糧食危機。《香港01》綜合中國糧食官方數據整理出多個圖表，讓大家了解清楚中國糧食現況。

▼▼▼ 10張圖看清中國糧食現況 ▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

餘下2張中國糧食情況圖可看：

習近平制止餐飲浪費 10張圖看清中國糧食實況 今年夏糧產量增？