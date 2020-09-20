仔女幫父母設計髮型　阿媽變真西瓜頭有埋核 　老豆頭頂竟然綠了

小時候剪頭髮總由父母話事，小朋友只能乖乖坐在椅子上，眼白白看父母給髮型師下指令，剪出他們心目中「理想髮型」，如果調轉讓子女作主，發揮創意幫父母設計「理想髮型」，結果會如何？YouTube頻道「HiHo Kids」請來3位父母，讓他們的仔女天馬行空畫出趣怪髮型，並找髮型師將瘋狂設計圖化為真實，幫父母「變髮」，結果當然相當爆笑。

女兒替媽媽Susan設計一個「真西瓜頭」，還有黑核點綴。（YouTube頻道「HiHo Kids」影片截圖）

接受挑戰的是2個媽媽和一個爸爸，孩子們先在畫紙上創作髮型，他們完全不受傳統規範，用色十分大膽，像女兒替爸爸設計時，直接在爸爸的頭頂塗上綠色，兩旁鏟青後各自畫上太陽和月亮。對於男人而言，女兒的髮型設計太破格，爸爸看着草圖也呆了，但正所謂魔鬼在細節，頭頂變綠未算最驚嚇，女兒還要求將爸爸的眉毛鏟掉一點，眉毛看起來變成虛線，爸爸看見鏡中的自己成了綠魔俠，苦笑說上班後應該要花點唇舌解釋。

2位媽媽的新髮型也不輸蝕，媽媽Susan獲寶貝女賜了一個完美西瓜頭，不是Bob頭那種，而是頭髮顏色跟西瓜一模一樣的「真西瓜頭」。女兒的設計十分講究，除了讓媽媽的頭髮漂成紅與綠，還特別要求髮型師把媽媽部分頭髮染上黑色波點，看起來就是西瓜的黑核，讓人忍俊不禁。

相對之下，另一個媽媽的新髮型不算石破天驚，兒子們只將媽媽的頭髮漂成藍色，鏟掉後方及右則的頭髮，騰空後腦位置以鏟出一個閃電圖案，令媽媽頓時變成藍精靈Rock友，看起來年輕不少。

（YouTube頻道「HiHo Kids」）