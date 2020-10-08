台男火燒心一伸脷嚇窒醫生：整條黑色！發霉食道比黑舌照片更恐怖

一個人的舌頭也會發出疾病警訊！台灣一名40多歲福態男主訴有上腹痛、火燒心等症狀，後來甚至出現易喘、爬樓梯不適等症狀才驚覺不對。當地醫生檢查後一時找不出病因，直到男子加碼透露自己的舌頭「是黑色的」，怎麼刷也刷不掉，伸出如「烤棉花糖」的舌頭，讓醫生看了嚇一跳。

台男：「我的舌頭是黑色的…」醫生一睇揭更恐怖實情（點圖放大↓↓↓）

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台灣外科醫師陳榮堅在節目《醫師好辣》中分享，日前收治一名40多歲有菸酒習慣的微胖男，因為工作壓力爆大、睡眠不正常，持續出現上腹痛、火燒心等症狀，曾有醫師建議他照胃鏡卻遭拒絕。後來陸續有容易喘、爬樓梯不舒服的症狀就醫。醫師一看，他雖然福態，但BMI值29僅為過重，並非病態性肥胖，量血壓、血脂都正常，針對易喘症狀做心電圖、胸腔X光皆無大礙。

陳榮堅百思不得其解情況下與男子聊病史，他竟自爆「我的舌頭是黑色的，早上起來刷牙會刷舌頭，會有一部份黑色刷不掉。」張嘴一伸出舌頭畫面嚇壞醫師。陳榮堅說，男子為黴菌感染，最常見的是念珠菌感染，用胃鏡一掃，發現整排食道都是白色黴菌感染的潰瘍，火燒心及易喘症狀，即為整排橫膈膜發生感染所導致。

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陳榮堅解釋，一般為肝臟或腎臟有問題、或是有糖尿病才會發生，再來則是免疫力較差，初期還懷疑男子是否有愛滋病，所幸結果呈陰性。因而推斷患者單純為生活習慣不好，睡眠及壓力所造成，後續服用抗黴菌藥物，再加上藥物泡水浸潤食道，有些患者情況嚴重甚至要住院打針治療。

台灣耳鼻喉科醫師吳昭寬受訪時解釋，舌頭背面有一群不含味蕾的絲狀乳頭，掌管著舌頭的部分觸覺，當身體健康狀態亮紅燈，絲狀乳頭容易發炎、水腫，因為舌乳頭不像皮膚的細胞一樣會自然新陳代謝而脫落，故發炎角化壞死而延長的舌乳頭則容易變成為細菌或黴菌滋生的溫床，也因此形成黑毛舌頭的駭人現象。

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臨床上常見造成黑毛舌頭的原因概分下列幾點： 一、腸胃消化系統失衡：常因為腸胃功能不良，便秘、腹脹或噁心嘔吐，導致胃酸分泌失調，進而影響口腔的酸鹼平衡和殺菌能力，微生物容易附著舌乳頭而產生黑毛舌頭的形象。 二、免疫系統失調：如因自體免疫疾病、精神壓力過大、過度疲勞、重大疾病如癌症接受化學藥物或放射線治療、器官移植接受免疫抑制劑、糖尿病控制不佳或愛滋病患者，因為免疫功能下滑，導致病菌易寄生在舌乳頭區域，形成黑毛舌。 三、近期抗生素的使用：某些特定的抗生素 使用可能會造成口腔正常菌叢的失衡，導致口腔細菌或黴菌的不正常增生，也可能形成黑毛舌的現象。 四、口腔衛生不良：不少朋友會因為口腔不潔，導致病菌蔓延，也會形成黑毛舌。 五、非疾病造成的原因：如酒精性飲料過度飲用，或是含酒精的漱口水過度刺激，導致口腔酸鹼值失衡，進而形成黑舌。另外香菸中的尼古丁或是部分含色素的飲品、食物，也可能導致色素沉澱，造成黑舌的現象。

最後吳昭寬提醒，民眾發現舌頭顏色或型態改變千萬別大意，除了應盡速就醫診斷，即早接受治療外，改善生活和飲食習慣也很重要，多吃蔬菜水果，規律運動搭配均衡營養飲食以及充足睡眠，並且適當地保持口腔的良好衛生狀態，都是遠離疾病的不二法則。