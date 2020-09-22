台女被淋屎有內幕？元兇自揭大便來源：我自己拉的！潑屎原因是…

台灣台北市信義區19日深夜發生一起震驚社會的潑屎案，事發當時年僅21歲的邱姓女子遭當街潑屎。對此，潑屎的柯姓男子也於21日到案說明，而他表示，「糞便搜集自己拉的」、「兩人之前有口角」。另外，潑屎主因也隨之曝光，原來是因為柯男不滿自己被女方嫌矮。

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據了解，兩人2、3個月前在信義區夜店喝酒認識，酒後曾經發生口角、之後柯男再去社交平台留言吵架，認為邱女發言霸凌他、針對他。另外，該名潑屎男子的身分是21歲、家住三重且沒有前科的柯姓男子。另外，柯也供稱，「當天提著那包大便，開車到松山區光復南路市民大道一帶停車，搭計程車到信義區夜店這裡。」

另外，關於糞便來源，柯男則辯稱，糞便是自己蒐集的，但並未交代清楚來源，所搜集穢物為自己糞便、還有廚餘和發酵污水，警方針對潑穢物另函文環保局依廢棄物清理法開罰。另外，環保局依廢棄物清理法開罰，潑糞可罰1200-6000元（台幣）。

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葵青區議會葵盛東區議員周偉雄曾在facebook上分享，指區內有公共屋邨住戶罔顧公共衛生，將家中淤塞並充滿糞便的坐廁打爛之後，再將之丟到自己門外，令整層都充滿糞便及臭味。（周偉雄fb圖片）

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