大嫂咳到聲沙仍面貼面抱1歲B女玩　港媽超心痛：阿女翌日燒到39度

無論有沒有疫情，生病時應與人保持適當距離是常識吧！有港媽發文訴苦，指與丈夫及1歲女兒到奶奶家晚餐時，生病咳至聲沙的大嫂仍面貼面與女兒玩耍，又在未洗手的情況下接觸女兒。當時她立即出聲提醒，未料奶奶竟為大嫂辯護，最終女兒被傳染，於晚飯翌日即發燒至39度，令港媽非常心痛：「我真係寧願病嗰個係自己！

有港媽指家人明知生病仍無視勸告，近距離與年幼女兒玩耍，最終令女兒發燒至39度，感到非常心痛。（《BB來了》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名港媽早前投稿至facebook專頁「我的極品四大長老」，指婚後並非與奶奶同住，不過每逢「大時大節」也會約好家人親戚回奶奶家食飯。早前她就與丈夫及剛滿1歲的女兒與家人聚餐，「我通常都唔會話抱實阿女唔畀其他人掂，今次仲帶咗學行車返去畀佢行下，長輩又可以同佢玩下」。

當日回家時，港媽已發現丈夫的大嫂不斷咳嗽，「咳到聲都沙咗」，對方亦坦言生病，不過仍靠近女兒說話及與她玩耍。樓主見狀不想直接指出大嫂不是，只能婉轉表示「阿嫂病咗啊，bb嚟緊打針，唔可以病啊」，惟大嫂只望她一眼便繼續與其女兒玩耍。港媽又發現，大嫂沒有洗手便觸摸其女兒的手，剛好年幼女兒「好鍾意食手」，她遂「即刻喺學行車嗰度抱阿女過嚟，用bb消毒濕紙巾幫佢抹手」。

樓主稱自己曾開聲提醒大嫂，惟奶奶卻幫口指「好少事，唔緊要嘅」。（《BB來了》劇照）

之後奶奶抱着港媽女兒玩耍，但途中卻突然「直接俾阿嫂抱」，令港媽不得不出聲提醒，沒料與大嫂同住的奶奶竟代出頭指：「好少事，唔緊要嘅。」樓主聞言見奶奶及大嫂照樣抱着女兒，只能當場「黑晒面」，而當晚大嫂亦沒再與港媽說話。

港媽指，當晚回家後女兒「有幾聲咳」，最初她也估計可能是熱氣，但翌日女兒即發燒至39度，「我嗰刻真係覺得情緒好低落」。作為全職媽媽，港媽指平日女兒起居飲食全由她照顧，「我見到自己個女病，我真係寧願病嗰個係自己」。她續指，平時即使她生病，也會「戴口罩湊小朋友」，而晚飯當日她已禮貌提醒家人，惟對方並無顧及她感受，「我真係覺得好唔開心，我明白小朋友係會病亦唔抗拒，但唔希望大人明知病咗仲故意傳染俾小朋友」。

曾有港媽分享育有患過度活躍症兼語言遲緩兒子，得知懷第3胎時缺支持而壓力爆煲：

除此之外，港媽指，奶奶衛生意識較差，過往曾幾次見到對方欲將自己吃到一半的食物餵給當時只有6個月大、剛開始食副食品的女兒，幸得她及時制止。至於丈夫面對家人的過火行為，則不太出聲指責，「所以我只好自己出聲，有時真係有苦自己知」。

港媽的經歷引起不少媽媽級網民共鳴，直指「絕對明白有幾崩潰」，不過提醒樓主子女的健康才是最重要，必須為家人的行為訂下底線，「有了小朋友就要以小朋友健康為首，讓大家知道你事事可忍讓，但小朋友就一定冇面畀，底線由自己定嘅，並不是由他人來為你定」、「無咩重要過阿B嘅健康，做你認為對嘅事就得。唔使諗其他人點睇，唔需要為咗令其他人開心而搞到自己同阿B辛苦」。

同場加映：婚禮婆媳大罵戰

+ 7 + 7 + 7

同場加映：台女遇上超迷信奶奶

+ 9 + 9 + 9

同場加映：哪些星座奶奶難相處