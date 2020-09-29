食大便可救命？台灣醫院推口服糞菌膠囊　稱對直腸癌病患療效顯著

糞便變黃金？吃「屎」可以救命？台灣一名85歲婆婆5月因困難梭狀芽孢桿菌感染，反覆腹瀉及黏液便，經多種抗生素治療無法改善，6月接受口服膠囊微菌叢植入治療，也就是將帶有健康菌叢的糞便移植到病患的腸道中，排便即恢復正常，解除致命危機。

台北榮總目前已完成15例經微菌叢植入治療術，包含完成首例經口服膠囊微菌叢植入治療術，14例經大腸鏡微菌叢植入治療術，持續追蹤患者療效。台北榮總內科部主任侯明志表示，不論是口服微菌叢膠囊或是大腸鏡植入治療方式，治癒率都高達80%至90%以上。

糞菌膠囊實驗室、藥物外觀及病人服用情況（點圖放大瀏覽）：

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侯明志指出，人從出生起，人體中就存在著大量的微生物，這些微生物主要存在於腸道，不僅幫助人體分解、吸收養分，也協助新陳代謝、生長發育以及免疫系統的運作。困難梭狀芽孢桿菌是腸道裡的一種細菌，一般人的腸道也可能存在的細菌，當腸道菌叢遭到藥物、飲食或環境的影響而失調，這些功能也會受到影響而引發疾病。

腸道菌叢的失調，與發炎性腸道疾病、大腸激躁症、代謝性症候群及自體免疫疾病有關。台北榮總胃腸肝膽科主治醫師李癸汌解釋，困難梭狀芽孢桿菌感染症，最常見的是造成「偽膜性大腸炎」，但往往使用很多抗生素治療效果不彰，反而使病菌坐大，產生嚴重腹瀉、血便等症狀，且一再復發，甚至變為頑固性感染，也就是抗生素用藥無效，死亡率高達10%至20%。

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侯明志表示，免疫力弱的老年人、住院病患或住安養院體弱的人、很多共病的人、長期使用多種抗生素的人等，腸道菌叢容易遭到破壞而失衡，進而導致困難梭狀芽孢桿菌感染。因此，國內外研究發現，將帶有健康菌叢的糞便移植到病患的腸道中，重建腸道菌叢的多樣性與功能，或許能遏止疾病的進展，甚至治癒疾病。

衛福部107年9月公告，開放微菌叢植入治療法，用於反覆性或常規治療無效之困難梭狀芽孢桿菌感染病人。北榮正式投入微菌叢植入治療法，並擁有國內第一個獨立的微菌製備實驗室，兩年間完成14例經大腸鏡微菌叢植入治療術，今年6月更完成了國內首例經口服膠囊微菌叢植入治療術。患者是一位直腸癌住院化療的85歲婆婆，口服30顆健康糞菌膠囊移植到腸道中，在大小腸裡釋放，排便即恢復正常。

「膠囊微菌叢植入術是蒐集健康捐贈者的糞菌後，即分裝至膠囊中冷凍保存，再口服植入，是對病人最便利的植入方式。」李癸汌說，其治癒率與大腸鏡植入術相等，成功率高達8、9成以上。

目前台灣大多使用大腸鏡將製備完成的健康糞菌植入患者的腸道中，李癸汌指出，執行大腸鏡前，病人必須清腸，部分年老體衰的病人較難以承受大腸鏡過程中的不適，也不易在植入術後配合維持側躺，影響治療效果。而其他替代植入方式如灌腸、鼻腸管等，治癒率都不及大腸鏡植入術。

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