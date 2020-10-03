日本人妻幫丈夫漂白衫領　愈漂愈紅如血案現場　原來係呢樣嘢出事

洗衣服果然要有技巧！最近有日本人妻在Twitter分享超恐怖經歷，表示有次漂白丈夫的恤衫領口，但擦洗時發現恤衫領口愈漂愈紅，猶如案發現場一樣，嚇得她不知如何是好。最後人妻發現原來是因為一樣東西與漂白劑產生化學反應，最後才變成紅色，有網民笑言：「丈夫今次很無辜」

樓主表示有次漂白丈夫的襯衫領，但擦洗時發現愈漂愈紅，猶如案發現場一樣。（manatee_manyan@Twitter圖片）

該女網民於Twitter上載相片，表示近日幫忙清洗丈夫的襯衫，於是在衣領淋上漂白水，結果染出一片像血一樣的暗紅色，嚇到樓主不知如何是好，「我著急到不行」。後來她突然想起丈夫會在頸上搽防曬乳，估計是衣領上沾到的防曬乳與漂白劑產生化學反應，最終導致這個嚇人的現象。

其他網民紛紛留言表示遇過相近情況，笑言當時以為是世界末日，「之前我也把女兒兩件制服弄成這樣」、「前幾天才經驗一樣的事」、「應該洗掉防曬乳就沒事了」。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

有網民解釋因為防曬乳含有專門吸收紫外線UVA的化學物DHHB（Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate），與氯漂白劑產生反應才變紅色，但如果是氧漂白剷就不會發生類似情況。

後來樓主回覆網民指，她把丈夫的襯衫先用洗衣液搓洗再正常洗衣，顏色就變淡了很多，曬乾之後衣領變回白色。（manatee_manyan@Twitter圖片）

後來樓主回覆網民指，她把丈夫的襯衫先用洗衣液搓洗再正常洗衣，顏色就變淡了很多，曬乾之後衣領更變回白色，直言自己受到了教訓。

（Twitter）

同場加映：台夫驚喜送禮物激嬲人妻

同場加映：女人嚴選生命中最重要的電器！