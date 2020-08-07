Instagram情慾插畫家日韓台美精選　風格不一描繪原始慾望的歡愉

戀愛時的繾綣纏綿令人心醉，是世上最美好甜蜜的事物。近來有幾位插畫家，非常善於描寫戀人之間的浪漫絮語，儂編今天就要分別介紹台灣、美國、日本、韓國的情慾插畫，除了有點色色有點甜蜜之外，也可看見「戀愛」這件事，在不同國情中的特殊風格呢。

台灣：「男友觀察日記」

人氣IG插畫家Queenie自稱為「小色女」，坦言自己對情慾充滿興趣，與男友LEO處於遠距離戀愛模式的她，筆下的「男友觀察日記」搞笑又露骨，以可愛型態描繪男女之間的情慾流動，受到許多網友歡迎。「男友觀察日記」以直接18禁、略帶色情的梗，點出不少男女互動中的閨房情趣，獲得眾多情侶和小夫妻的喜愛。

+ 4 + 3 + 2

日本：「あかり」

來自日本大阪的插畫家「あかり」，是以漫畫形式呈現戀愛中男女的樣子，線條簡單優雅，加上漫畫框中的戀愛金句，儘管PO文數量不多，IG卻也有穩定成長，擁有13萬粉絲。無論是女孩撒嬌的嬌憨神態，男孩慾望時的迷茫眼神或是男女貪戀肉體的歡愉，在「あかり」巧手下仍略帶含蓄和清新的風格。

+ 4 + 3 + 2

韓國：梁世恩

韓國美女插畫家梁世恩，筆名Zipcy，畫面捕捉到戀人間最深的牽絆和觸動，風格唯美浪漫。擁有一頭秀髮的梁世恩表示自己最欣賞短髮的性感女孩，所以筆下的女性多半是濕漉短髮造型的辣妹，與男伴緊緊依偎著。梁世恩善於掌控慵懶和曖昧氛圍，插畫作品流露出甜蜜撩人的風情。

+ 6 + 5 + 4

美國：Alphachanneling

美國情色插畫家Alphachanneling相較於亞洲的情慾插畫，明顯露骨許多。他的作品多半是赤裸裸的器官照，能逃過IG的審查也讓儂編覺得不可思議呀！Alphachanneling多半出現燦爛的花朵和茂盛的叢林，奔放自然的風格如同性愛烏托邦，豐滿的肉體與奇珍異果交織出原始慾望的國度。

+ 6 + 5 + 4

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