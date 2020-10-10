Sega遊戲館│日男夾公仔屢失敗疑遇騙報警　店員示範結果超慘

【Sega遊戲館／夾公仔機】集合技術與運氣的夾公仔店鋪成行成市，可愛的毛巾仔總能吸引顧客課金，務求要成功夾走獎品。不過，日本有男生近日於Twitter分享不忿經歷，他到Sega遊戲館玩夾公仔，但夾了太多次仍未能成功，隨即懷疑是店方故意造成，藉此詐騙顧客，與店員爭辯後決定報警。店員堅稱機器無問題，強調一定夾到獎品，更即場示範夾公仔，雖然其示範結果超慘淡，但警方最終沒有介入，事件卻引起網民熱議。

Sega遊戲館店員當着警員面前示範夾公仔，但夾足200至300次下仍未能成功夾到獎品，場面尷尬慘淡。（Twitter圖片）

該網民近日於Twitter上載照片，表示日前在東京1間Sega遊戲館夾公仔，但無論投入多少錢仍未能成功夾到獎品，於是向店員反映，但對方堅稱「一定夾到」，雙方爭持不下，最終樓主懷疑事件涉及詐騙而報警。

2名警員接報後到場了解，店員仍堅稱機器必然可中獎，並當着警員面前示範夾公仔，但店員夾足200至300次下仍未能成功夾到獎品。可以想像如果那個是顧客，投錢這麼多卻仍是「食白果」，哪會不認為是詐騙？

店員示範結果超慘淡，但警員以事件屬民事為由不作介入，未有作出進一步行動。Sega官方得知事件後，指夾公仔機基本上的玩法是由客人靠自己獲得獎品，店員同時會觀察店內情況，如果有任何問題，他們會主動幫忙。

樓主事後在文中嘲諷：「說着『可以拿到』大話的店員，在我面前玩了300次也拿不到。到底用多少錢才能拿到呢？用了一百萬也拿不到吧？」

Sega官方得知事件後，指夾公仔機基本上的玩法是由客人靠自己獲得獎品。（Twitter圖片）

事件引來網民熱烈討論，部份人亦懷疑店鋪出蠱惑，「應該是違反了獎品表示法了吧？」、「到底是在夾得到的設定下卻夾不到的店員厲害，還是明明是夾不到的設定卻硬說夾得到的店員厲害」。但有網民指樓主是不忿氣才報警，「難道每次夾不到也要報警嗎」、「樓主不要這樣小器嘛」。

其實早在2017年12月，大阪確實發生夾公仔機詐騙案，當時斷定詐騙的理由是因為客人真夾公仔的時候，職員暗裏做手腳，讓客人絕對無法取得獎品，而且還不斷游說客人「還差一點就拿到了」，慫恿顧客課金再玩，但這次事件相信只涉及機器的困難度問題，難以構成詐騙。

（Twitter）

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