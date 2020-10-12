減肥｜日本人靠行路輕鬆變瘦？一街窈窕美女　台網民分析背後真相

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：
許多人對日本人的印象是體型瘦小，事實上日本也是全世界肥胖率最低的國家之一，不過不愛運動的日本人，究竟是怎麼維持苗條身材？台灣就有網友好奇發問「日本人真的靠走路就變瘦？」引來大批網友熱烈討論。
該名台灣網友在PTT八卦板PO文表示，過去有數據顯示，日本人只有4%體重超重，「這也太扯了吧！明明漫畫裡都會有肥宅啊，我健身、節食，不管做什麼，體重都還是一直上升，想說要不要學日本人太閒，放著車不騎，每天就在那邊走走路」，因此發文詢問網友看法。
相關圖輯：日本100kg肥妹8個月激減47kg　堅持地獄減肥法全靠暖男同學一句話（點圖放大▼▼▼）
+28
+28
+28
下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO
文章一出隨即掀起網友熱議，紛紛指出台灣人走路太少，「日本走路通勤很常見吧，台灣人很懶，巷口都要騎機車」、「台灣人均步數東亞最後，台灣人就是懶惰、愛騎電單車」、「台灣人去巷口超商買個東西，都要騎車」、「日本真的都走路到車站通勤」、「日本真的走路的多，半夜電車休了，很多人是走路回家」。
還有網友認為飲食習慣也是原因，「沒在喝手搖杯、沒在吃雞排滷味，就差很多了」、「飲食問題，台灣每樣食物都超油膩」、「飲食吧，三餐兩餐在家吃，就少很多油鹽了」、「個人覺得台灣人含糖飲料喝太多了，宵夜便宜又方便」。
相關圖輯：肥仔潛力股｜日本137KG男生花1年減肥操肌　體重跌半變翻版彭于晏（點圖放大▼▼▼）
+16
+16
+16
肥仔潛力股｜日本137KG男生花1年減肥操肌　體重跌半變翻版彭于晏
日本100kg肥妹8個月激減47kg　堅持地獄減肥法全靠暖男同學一句話
日本人細數11件90後兒時潮物　香港網民驚訝：全是我們童年回憶！
半澤直樹年薪有幾高？日本銀行職員揭8個秘密　戴勞力士也不行？
日本傳統月份名稱隱藏唯美意思　1月是和睦之月　即睇你生日月份
7條日本學校的奇怪校規　不准綁馬尾、體育堂禁穿內衣原因竟是？
延伸閱讀：
台灣煙火為何沒辦法像日本那麼漂亮？內行揭「關鍵真相」
吃到飽火鍋會「偷換爛肉」？ 釣出工讀生曝內幕
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。